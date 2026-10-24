¿Qué pasó con estos 22 perritos? Los rescatan durante cateo en Cajeme, Sonora

Más de 20 perritos quedaron bajo el resguardo de las autoridades tras un cateo en Ciudad Obregón, Sonora, donde fueron localizados durante una investigación por presunto maltrato animal, crueldad y abandono.

Ahora, recibirán atención médica veterinaria para conocer su estado de salud, mientras el Ministerio Público continúa con las indagatorias para esclarecer los hechos.

¿Dónde rescataron a los 22 perritos?

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) rescató a los 22 canes durante una diligencia de cateo en un inmueble ubicado en la calle Chilpancingo, entre Plan de Agua Prieta y Justicia Social, en la colonia Primero de Mayo, en Ciudad Obregón.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, se trataba de perros mestizos de talla pequeña, de distintos sexos y colores. Su situación motivó la intervención para proteger su integridad y determinar si vivieron actos que pudieran poner en riesgo su bienestar o supervivencia.

Tras el operativo, los 22 animales fueron trasladados a las instalaciones del Centro de Control Animal del Ayuntamientode Cajeme, donde recibirán una valoración médica veterinaria.

AMIC rescata a 22 perros durante cateo por presunto maltrato animal en Cajeme •La intervención busca proteger su integridad y esclarecer posibles actos de crueldad o abandono que pusieran en riesgo su bienestar y supervivencia Cajeme, Sonora, 23 de octubre de 2026.- La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) rescató y puso bajo resguardo a 22 canes durante una diligencia de cateo en Ciudad Obregón, como parte de una investigación por posibles actos de maltrato, crueldad y abandono animal. La intervención se realizó en un inmueble ubicado en la calle Chilpancingo entre Plan de Agua Prieta y Justicia Social, colonia Primero de Mayo, donde los agentes ministeriales localizaron 22 caninos mestizos de talla pequeña, de distintos sexos y colores, cuya situación motivó la actuación de las autoridades para salvaguardar su bienestar. Los animales fueron trasladados a las instalaciones del Centro de Control Animal del Ayuntamiento de Cajeme, donde recibirán valoración médico-veterinaria y la atención necesaria para determinar sus condiciones generales de salud, identificar posibles afectaciones y establecer las medidas de cuidado correspondientes. La diligencia forma parte de una investigación por delitos contra los animales, particularmente por conductas de maltrato, crueldad o abandono deliberado en condiciones que puedan representar un peligro para su integridad o supervivencia. El Ministerio Público continuará las actuaciones para esclarecer los hechos e identificar a quienes resulten responsables. Para la FGJES, la protección animal también constituye una responsabilidad de procuración de justicia. Investigar las conductas que ponen en riesgo la vida y el bienestar de los animales contribuye a prevenir la crueldad, promover el respeto hacia los seres sintientes y fortalecer una cultura de responsabilidad y trato digno en la sociedad sonorense. — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 23, 2026

"La intervención busca proteger su integridad y esclarecer posibles actos de crueldad o abandono que pusieran en riesgo su bienestar y supervivencia", mencionaron las autoridades.

La revisión permitirá conocer sus condiciones generales de salud, identificar posibles daños y establecer las medidas de cuidado que requieran. Hasta el momento no han dado detalles sobre si alguno de los perritos presenta lesiones o cuál era la situación específica en la que se encontraban dentro del inmueble.

Investigan maltrato animal y abandono a 22 perritos

El Ministerio Público continuará con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar a las personas que pudieran resultar responsables.

La intervención fue realizada por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, como parte de las acciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para investigar posibles actos de crueldad animal y procurar la protección de los seres sintientes.