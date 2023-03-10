Responde Ebrard a William Barr con carta a The Wall Street Journal

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard respondió al ex fiscal general de Estados Unidos, William Barr con una carta publicada en el diario The Wall Street Journal.

En el escrito, Ebrard reitera que México nunca permitirá que su soberanía nacional sea violada, esto ante la sugerncia de Barr de que fuerzas estadounidenses entren a territorio mexicano apra combatir a cárteles de la droga.

El canciller enfatizó que Méxco es un socio clave de los Estados Unidos y como tal deben ser tratados con respeto.

Este es el contenido de la carta:

Carta del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.

Al editor de The Wall Street Journal

México responde a Bill Barr sobre cárteles

'México nunca permitirá que su soberanía nacional sea violada. Somos un socio clave de EE.UU. y debemos ser tratados con respeto.'

En diciembre de 2020, el entonces fiscal general de Estados Unidos, William Barr, emitió una declaración en la que reconoció la necesidad de la cooperación internacional para combatir el crimen transnacional. Ahora, pide

"un esfuerzo estadounidense mucho más agresivo dentro de México", con o sin nuestro consentimiento. ("The U.S. Must Defeat Mexico's Cartels," op-ed, 3/03).

En su libro "The March of Folly", Barbara Tuchman explora la paradoja de por qué los gobiernos siguen políticas que van en contra de sus propios intereses.

Respuesta a William Barr,ex-Fiscal General de los Estados Unidos, sobre su reciente artículo contra México. pic.twitter.com/eXIugbzZBz — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 10, 2023

Al describir la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, la tesis de Tuchman es particularmente esclarecedora. La sobrerreacción a la hora de proteger

"intereses vitales" ha llevado al despilfarro de los recursos estadounidenses en una gran locura de desproporción y bajo la ilusión de la omnipotencia. En su artículo de opinión, Barr está perpetuando este fundamento ilógico.

Su propuesta para combatir los cárteles en México es una violación del derecho internacional y desconoce nuestra historia reciente. Barr aplaude la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón, pero esta, junto con el flujo masivo de armas a México desde EE. UU., condujo al nivel actual de violencia en México.

La voraz demanda de drogas en Estados Unidos, junto con la amplia disponibilidad de armas estilo militar allá, explica en gran medida el poder de los cárteles para causar estragos. Necesitamos una política sobre drogas efectiva, y se debe detener el flujo ilegal de armas hacia México.

México nunca permitirá que sea violada su soberanía nacional. Les comparto texto de mi autoría en The Wall Street Journal en respuesta al reciente artículo de William Barr,ex-Fiscal General de EU,contra México. pic.twitter.com/y1QjFpE9s6 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 10, 2023

México nunca permitirá que se viole su soberanía nacional. Somos un socio clave de Estados Unidos y debemos ser tratados con respeto. La política del Sr. Barr generaría aún más violencia y víctimas en ambos lados de la frontera, y dañaría aún más los intereses de Estados Unidos al erosionar toda la cooperación bilateral.

La producción de drogas sintéticas, particularmente fentanilo, es una amenaza para ambos países. Esta se está abordando bajo el nuevo Entendimiento Bicentenario, un enfoque integral y a largo plazo para la cooperación en seguridad basado en la confianza mutua y el respeto por la soberanía de cada país. La cooperación es el mejor camino a seguir, no una estrategia irracional que impondrá costos masivos a México y Estados Unidos.

Marcelo Ebrard Casaubon es secretario de Relaciones Exteriores de México.