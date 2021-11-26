19 restaurantes de México, entre los mejores 50 de América Latina

The Latin America's 50 Best Restaurants 2021 reconoció a 19 restaurantes de México entre los mejores de América Latina. Pujol, ubicado en la Ciudad de México, se colocó en el quinto lugar de la lista.

México es un país que destaca por su cultura gastronómica debido a la gran variedad de sabores y colores en cada uno de sus platillos típicos, lo que llevó al prestigioso evento a reconocer a 19 restaurantes de México.

The Latin America's 50 Best Restaurants 2021 eligió a los mejores restaurantes de 12 regiones de América Latina, donde México logró ingresar a 19 de ellos, de los cuales, siete se encuentran en la Ciudad de México y el resto se reparten en Nuevo León, Guadalajara, Quintana Roo, Baja California, Oaxaca y Estado de México.

¿Cuáles son los mejores restaurantes de México?

En quinto sitio, el mejor posicionado de México, es Pujol, un restaurante ubicado en Tennyson 133, Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. No es la primera vez que este restaurante entra en la lista. Además, ha sido ganador de varios concursos internacionales.

El costo por comer en el quinto mejor restaurante de México, del chef Enrique Olvera, es de alrededor de dos mil 395 pesos mexicanos

Los otros restaurantes de México que entraron en la lista son:

Quintonil, CDMX (8); Sud 777, CDMX (12); Pangea, Monterrey (15); Rosetta, CDMX (27); Alcalde, Guadalajara (32); Máximo Bistrot, CDMX (33); Nicos, CDMX (35); Le Chique, Cancún (38); Corazón de Tierra; Valle de Guadalupe (40); Amaranta, Toluca (44); La Docena, Guadalajara (57); Manzanilla, Ensenada (62); Casa Oaxaca, Oaxaca (63); Merotoro, CDMX (72); Laja, Ensenada (79); Dulce Patria, CDMX (85); Pitiona, Oaxaca (95) y Deckman’s en el Mogor, Ensenada (98).

El primer lugar fue para el restaurante Central, ubicado en Lima, Perú, el cual encabezó la lista de The Latin America's 50 Best Restaurants, en tres ocasiones anteriores.

Sin embargo, México logró acaparar numerosos puestos con un total de 19 restaurantes reconocidos como los mejores de América Latina, le siguió Argentina acumulando 11 menciones.