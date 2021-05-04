Encuentran restos humanos en estómagos de dos osos

En Colorado, Estados Unidos, autoridades locales encontraron a tres osos negros cerca del cadáver de una mujer, por lo que tuvieron que sacrificar a los animales y en los estómagos de dos de ellos encontraron restos humanos.

La mujer, de 39 años, había salido de su casa, ubicada en Trimble, Colorado, para pasear a sus perros, . Cuando su novio regresó, se dio cuenta que ella no estaba y comenzó a buscarla por la zona, luego de una hora vio el cuerpo.

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Hasta el lugar de los hechos llegaron oficiales de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW, por sus siglas en inglés), quienes encontraron excremento y pelo de oso en la escena, de acuerdo con información de medios locales.

Cerca de la zona donde estaba el cadáver de la mujer, los oficiales descubrieron a una osa negra y dos cachorros, que fueron sacrificados y llevados al Laboratorio de Salud de Vida Silvestre de CPW donde les hicieron una necropsia.

Los osos presuntamente consumieron humanos, motivo por el que fueron sacrificados

Dan Prenzlow, director de CPW, dijo a medios locales que fue necesario sacrificar a los osos porque la responsabilidad de Parques y Vida Silvestre es mantener seguros a los habitantes de Colorado.

“La eutanasia de la vida silvestre nunca es una acción que nuestros oficiales tomen a la ligera, pero tenemos la obligación de prevenir daños adicionales evitables”, afirmó el patólogo.

Al realizar la necropsia, se descubrió que en el estómago de la hembra y en uno de los cachorros había restos de tejido humano, presuntamente porque la osa le “estaba enseñando a sus crías que los humanos eran una fuente de alimento, no algo que temer y evitar”.

El patólogo explicó que cuando un oso “hiere o consume a los humanos”, se corre el riesgo de que esto le ocurra a más personas, por eso los animales son sacrificados “humanamente debido a la gravedad del incidente”.

“Los osos volverán a la fuente de alimento una y otra vez. Un oso que pierde el miedo a los humanos es un animal peligroso”, sentenció Dan Prenzlow.

Whenever an animal is euthanized, we receive many questions about why that action was necessary. Our responsibilities to the natural resources of the state are many, but we have no more important duty than to manage these resources in a manner that keeps people safe. https://t.co/r8Ij36ymSt — CPW NE Region (@CPW_NE) May 3, 2021

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