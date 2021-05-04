‘Las autoridades nos están matando’, reaccionan famosos en Colombia

Colombia vive momentos de tensión desde la semana pasada, cuando el presidente Iván Duque anunció una reforma tributaria que incrementaría impuestos como el IVA y el ISR a productos y servicios de primera necesidad, esto con la finalidad de sanar las finanzas públicas, severamente afectadas por la pandemia de Covid-19.

Como era de esperarse, esto generó un gran descontento social entre la población que llevó a manifestaciones masivas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, y otras más.

A pesar de que el mandatario canceló la propuesta el pasado fin de semana, las protestas continuaron, pues se denunció abuso de autoridades contra los manifestantes.

En redes sociales, ciudadanos colombianos han denunciado el uso de gas lacrimógeno, golpes, macanazos y hasta disparos con armas de fuego de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, por lo que la crisis ha ido en aumento.

Tras esta situación, personalidades del mundo de la música y el entretenimiento han manifestado su preocupación al respecto, pidiendo a organismos internacionales que vean lo que ocurre en Colombia.

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'Las balas jamás podrán silencia una voz'

Shakira, quizás la estrella colombiana más reconocida a nivel mundial, fue de las primeras en pronunciarse al respecto, calificando como "inaceptables" los acontecimientos registrados en su país natal.

"Es inaceptable que una madre pierda a su único hijo a causa de la brutalidad. Y que a otras 18 personas les arrebaten sus vidas en una protesta pacífica", condenó la intérprete.

Es inaceptable que una madre pierda su único hijo a causa de la brutalidad.

Y que a otras 18 personas se les arrebaten sus vidas en una protesta pacífica. (1/3) pic.twitter.com/Ujwq0yjU2X — Shakira (@shakira) May 4, 2021

"Las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre. Y se hace imprescindible que no seamos sordos al clamor de los nuestros".

Las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre.

Y se hace imprescindible que no seamos sordos al clamor de los nuestros. (2/3) — Shakira (@shakira) May 4, 2021

"Pido al gobierno de mi país que tome medidas urgentes, PARE YA la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana encima de cualquier interés político", fue el mensaje que la estrella compartió como hilo en Twitter.

Otra celebridad que denunció los hechos registrados en Colombia, fue la reguetonera Karol G, intérprete de temas como 'Bichota' y 'Tusa'.

"¡Necesitamos ayuda internacional! @ONUHumanRights @ONU_derechos @ONU_es @hrw_espanol. En mi país, ¡las autoridades están abusando del poder matando personas inocentes que están marchando por nuestros derechos!", alertó la cantante.

NECESITAMOS AYUDA INTERNACIONAL !!!! 🚨🚨🚨 @ONUHumanRights @ONU_derechos @ONU_es @hrw_espanol EN MI PAÍS LAS AUTORIDADES ESTÁN ABUSANDO DEL PODER MATANDO PERSONAS INOCENTES QUE ESTÁN MARCHANDO POR NUESTROS DERECHOS !!!!!!! #SOSCOLOMBIA — BICHOTA (@karolg) May 4, 2021

Además, Karol G hizo un llamado a la comunidad artítistica colombiana de no mantenerse al margen de esta situación.

"A todos mis colegas colombianos: esto no es política, ¡esto es la vida de los ciudadanos de nuestro país! Tenemos que lograr la atención necesaria para recibir ayuda #SOSColombia", añadió.

Otro famoso colombiano en pronunciarse fue el reguetonero J Balvin, intérprete de temas como 'Rojo' y 'Azul', quien a través de sus historias de Instagram explicó su sentir.

"No puedo con lo que está pasando en Colombia, no puedo con tanto dolor de lo que está sucediendo. Por favor, no más sangre", añadió.

El reguetonero añadió a sus historias videos en los que se observan disparos con arma de fuego en contra de los manifestantes.

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