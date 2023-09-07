Resultado de la encuesta de Morena es definitivo, advierte Alfonso Durazo

El Presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, advirtió que, a pesar de que hubo eventualidades durante la encuesta del partido para definir al coordinador de la Defensa de la 4T rumbo a elecciones 2024, los resultados son definitivos.

"El resultado de este ejercicio es definitivo, esto no significa que no se hubiesen presentado eventualidades, pero ninguna de ellas tuvo el ánimo de manipular, ni pudo incidir de manera definitiva en el resultado final", declaró al afirmar que las cinco casas encuestadoras dieron como ganadora a Claudia Sheinbaum.

La respuesta de Alfonso Durazo llega unas horas después de que el excanciller y aspirante a la coordinación de la Defensa de la 4T, Marcelo Ebrard, pidió repetir el proceso por "incidencias" que su equipo de trabajo identificó durante las últimas semanas.

“No podemos callar las incidencias en Morena": Ebrard

El aspirante incluso afirmó que el proceso de Morena no tiene remedio y mencionó que no aceptaría ninguna imposición del partido para respaldar a la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Es increíble que estén golpeando a nuestra gente por proponer y decir lo que es la verdad, todo lo que les acabo de decir es la verdad, estuvimos trabajando con muchas personas que pueden dar testimonio que estamos diciendo la verdad pero no es con la policía ni con esas actitudes, la imposición, que nosotros vamos a aceptar, jamás vamos a aceptar”, subrayó.

Morena llama a la unidad a aspirantes

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a la unidad a los aspirantes que no fueron favorecidos con los resultados de la encuesta para designar al coordinador de la Defensa de la 4T y recordó que el partido necesitará de todos "para continuar con la Cuarta Transformación".

"Ha sido un proceso histórico e inédito del cual hemos salido avantes y, sobre todo, con la certeza de que se escuchó la voluntad del pueblo. Hoy más que nunca la unidad es clave para dar continuidad al proceso", declaró ante Ricardo Monreal, Adán Augusto, Manuel Velasco, Gerardo Noroña y Claudia Sheinbaum.