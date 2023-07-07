Resultados de elecciones presidenciales se conocerán la próxima semana: Tribunal Supremo Electoral de Guatemala

Los resultados oficiales de la primera ronda de las elecciones presidenciales de Guatemala, realizadas el mes pasado, se publicarán la próxima semana, informó el jueves el Tribunal Supremo Electoral, luego de un retraso prolongado provocado por las impugnaciones de partidos políticos.

Un portavoz del máximo tribunal electoral de Guatemala dijo que los resultados finales en la carrera presidencial de la votación del 25 de junio no cambiaron.

Los resultados preliminares de la primera vuelta electoral en Guatemala mostraron a Sandra Torres, del partido de centroizquierda Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con el 15,8% de los votos, y a Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla, también de centroizquierda, con el 11,8%.

Ambos están listos para participar en una decisiva segunda vuelta el 20 de agosto en Guatemala, ya que ningún candidato obtuvo una mayoría simple.

Nueve partidos, incluido UNE, impugnaron los resultados de la primera vuelta alegando que se manipularon los votos, lo que provocó que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenara una controvertida revisión de boletas.

Organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros rápidamente expresaron su preocupación por la revisión del proceso en Guatemala.

A principios de esta semana, la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, dijo que regresaría su misión de observación a Guatemala para vigilar el proceso.

¿Qué ocurrió con el escrutinio de votos en Guatemala?

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó el sábado al Tribunal Supremo Electoral revisar los escrutinios de la primera vuelta de la elección presidencial después de que el partido de uno de los candidato favoritos y sus aliados impugnaron los resultados, abriendo la posibilidad de un recuento antes del balotaje.

La medida se tomó luego de que nueve partidos políticos de Guatemala presentaron amparos contra el Tribunal Supremo Electoral, denunciando irregularidades en el proceso de revisión de escrutinios.

La decisión de la corte de Guatemala ordena convocar a nuevas audiencias de revisión de escrutinios en las que se puedan hacer valer las objeciones e impugnaciones por parte de los demandantes.

Con los resultados iniciales, estaba previsto que Torres y Arévalo disputaran la presidencia en segunda vuelta el 20 de agosto.