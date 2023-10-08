¡Histórico! Kelvin Kiptum rompe el récord mundial en el Maratón de Chicago 2023

El keniata Kelvin Kiptum batió el récord mundial en el Maratón de Chicago 2023 al lograr un tiempo de 2 horas con 35 segundos con esto dejó atrás la marca del “rey” Eliud Kipchoge y se posicionó como el mejor fondista de la actualidad, pues en su palmarés destacan las prestigiosas carreras de Londres y Valencia en las que dio destellos de su velocidad y resistencia.

Con un ritmo promedio de 2’50 el kilómetro, Kiptum logró dar un golpe sobre la mesa y pronto se despegó de sus rivales para comenzar una lucha contra la historia, de manera que cruzó el medio maratón en un tiempo de 1 hora con 48 segundos, lo que comenzó a acercarlo al récord mundial que vio reflejarse cuando en punto de las 9:30 am cruzó la meta. A nivel nacional la participación mexicana se hizo presente, pero ¿Quién fue el mexicano más destacado?

WORLD RECORD 🤯



🇰🇪's Kelvin Kiptum destroys the marathon world record* at the @ChiMarathon with 2:00:35 😵



He becomes the first man in history to break 2:01.



*Subject to the usual ratification procedures pic.twitter.com/gRYYzE89d0 — World Athletics (@WorldAthletics) October 8, 2023

¿Quién fue el mejor mejor latino en el Maratón de Chicago 2023?

El mexicano Mauricio Méndez se consagró como el mejor latino en el Maratón Chicago 2023 tras realizar un tiempo de 2 horas 19 minutos; en los últimos años se ha convertido en un referente del atletismo a nivel nacional, pues anteriormente participó en Londres y Berlín, en este último obtuvo su mejor marca personal. Otros nacionales que destacaron son Ismain Hernández, Jorge Eduardo Buendia y Lucas Baldin.

Algunos latinoamericanos destacados fueron el brasileño Leonardo De Olinda, quien logró 2 horas 22 minutos y César Lizano, de origen costarricense, con 2 horas y 24 minutos.

¿Quién ganó el Maratón Chicago en la categoría femenil?

La neerlandesa Sifan Hassan salió como una de las favoritas y cumplió de acuerdo a lo esperado, ganó y consiguió la segunda mejor marca de la historia a nivel femenil y la mejor del circuito.

Hassan es doble campeona olímpica en las disciplinas de 5 mil y 10 mil metros; sin embargo, su trayectoria en Maratón es relativamente corta, pues su debut fue en Londres, en donde ganó y recientemente volvió a hacerlo, lo que la hace sumar dos majors.