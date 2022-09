Murillo Karam, responsable de “verdad histórica” de Ayotzinapa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo que Jesús Murillo Karam es el principal responsable de la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa y aseguró que el amparo que obtuvo no significa que obtendrá su libertad.

Durante la mañanera de hoy, AMLO dijo que la fiscalía está trabajando para recabar las pruebas que demuestren que Murillo Karam es el responsable de la llamada “verdad histórica”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que la suspensión que un juez otorgó al exprocurador, Jesús Murillo Karam, contra la vinculación a proceso por el caso #Ayotzinapa es ejemplo de que tiene derecho a defenderse pic.twitter.com/cqJZ7JTLJj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 29, 2022

“Él es responsable, él se asume como responsable, la vez pasada puse las palabras del fiscal, él y el que está en Israel y otros más”, declaró.

Sin embargo, indicó que la fiscalía fortalecerá la denuncia que hay en contra del ex procurador, quien dijo, tiene derecho a defenderse del proceso que hay en su contra.

“Él tiene derecho a defenderse, pero la fiscalía pues va a fortalecer su denuncia con elementos, con pruebas y aclararle a la gente que este amparo no significa que vaya a salir de la cárcel, que no es un asunto del presidente, es que ese es el proceso”, indicó.

AMLO aclara que se investigan a 5 militares por caso Ayotzinapa

El Presidente aseguró que se buscaba reventar la investigación del caso Ayotzinapa al buscar la responsabilización de 20 integrantes militares, cuando los únicos que son investigados son solo cinco.

“¿Por qué meten a los 20 pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército y que íbamos a dar marcha atrás y no tocar a nadie. No, cero corrupción, cero impunidad, yo me apego al decreto donde se constituye a la comisión y se nombra al subsecretario de Gobernación al que le tengo toda la confianza, vean el decreto, Alejandro Encina es una gente íntegra, que tiene todo nuestro apoyo y a partir del informe que me entrega es que se toma la decisión de actuar.

#EnLaMañanera | Después de que la #FGR se desistió de solicitar la detención de al menos 16 miembros de los 27 y 41 Batallones de Infantería en Guerrero por el caso #Ayotzinapa, el presidente @lopezobrador_ aclaró que solo hay 5 integrantes de la #Sedena involucrados en el caso pic.twitter.com/ki4C3643gB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 29, 2022

También AMLO dijo que la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo al caso Ayotzinapa fue por el desacuerdo en las órdenes de aprehensión.

“Se actuó con el informe de la comisión y se procedió, costó algún trabajo conseguir las órdenes de aprehensión porque además estoy seguro de que alguno de los detenidos estaban muy confiados” en que no iba a pasar nada.