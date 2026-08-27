VIDEO: Tensa reunión de EU y México tras revocación de visa de Andy López Beltrán
Tras la revocación de la visa de Andy López Beltrán, la reunión entre Marco Rubio y Roberto Velasco dejó más preguntas que respuestas.
Luego de la revocación de la visa de Andy López Beltrán, la reciente reunión entre el Secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio y el canciller mexicano Roberto Velasco dejó más preguntas que respuestas. Mientras ambos funcionarios coinciden en que los temas centrales fueron seguridad y migración, sus versiones sobre los resultados no podrían ser más distintas.