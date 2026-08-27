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VIDEO: Tensa reunión de EU y México tras revocación de visa de Andy López Beltrán

Tras la revocación de la visa de Andy López Beltrán, la reunión entre Marco Rubio y Roberto Velasco dejó más preguntas que respuestas.

Por: Eder Martínez, Raziel Cruz Salazar

Luego de la revocación de la visa de Andy López Beltrán, la reciente reunión entre el Secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio y el canciller mexicano Roberto Velasco dejó más preguntas que respuestas. Mientras ambos funcionarios coinciden en que los temas centrales fueron seguridad y migración, sus versiones sobre los resultados no podrían ser más distintas.

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