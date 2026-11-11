El periodista Jorge García Orozco compartió un documento donde pone al descubierto la extensión de los beneficios presupuestales para la familia de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala. Se trata de Ivana Celeste Taddei Arriola, sobrina de la excomisionada y conocida participante del podcast “La Moreniza”, quien celebró un contrato cerrado de prestación de servicios profesionales con la Secretaría de las Mujeres del Estado de Sonora por un monto total de 210 mil pesos.

El documento, formalizado en Hermosillo, fue adjudicado de manera directa bajo la representación de la titular de la dependencia estatal, Sheila Guadalupe Hernández Alcaraz. El documento formaliza el pago de recursos públicos a favor de la militante y comunicadora oficialista como “prestadora de servicios”, sumando un caso más a la lista de contratos y posiciones clave en la administración pública ocupados por integrantes del clan Taddei.

El antecedente de Pablo Taddei en LitioMx: Nómina de 13 millones de pesos sin extraer mineral

Este señalamiento en Sonora se suma a las recientes revelaciones sobre su hermano, Pablo Daniel Taddei Arriola, quien se mantiene como director general de la paraestatal Litio para México (LitioMx). De acuerdo con investigaciones periodísticas basadas en solicitudes de información oficial, el organismo encabezado por el sobrino de Guadalupe Taddei ha ejercido más de 40 millones de pesos desde su creación en 2022 sin haber logrado explorar, explotar ni extraer un solo gramo del mineral en territorio nacional.

La paraestatal @LITIO_MX dirigida por el sobrino de la corrupta Guadalupe Taddei ha realizado 10 viajes al extranjero



Lo cual ha costado al erario 1.1 millones de pesos al mes sin haber extraido nada de Litio en 3 años



📷 @jorgegogdl / @emeequis pic.twitter.com/ko9cS1UgXv — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 10, 2026

A pesar de la inoperancia de la dependencia y de no contar con presupuesto asignado para inversión operativa, la plantilla de 12 funcionarios de LitioMx absorbe 13.3 millones de pesos al año tan solo en sueldos brutos, absorbiendo casi el 95% de su Presupuesto de Egresos. En este esquema, el propio Pablo Taddei percibe un sueldo mensual bruto de 179 mil 485 pesos, mientras sus altos mandos acumulan 10 viajes al extranjero patrocinados, confirmando un patrón de nepotismo y gasto público constante alrededor del entorno familiar de la excomisionada del INE.