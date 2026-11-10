Una investigación del periodista Jorge García Orozco para el medio Emeequis dejó al descubierto la inoperancia y el costo millonario del organismo descentralizado Litio para México (LitioMx). Dirigida por Pablo Daniel Taddei Arriola, la paraestatal ha acumulado 10 viajes internacionales realizados por sus altos mandos en un periodo de dos años bajo el argumento de que fueron patrocinados por gobiernos y anfitriones extranjeros debido a la falta de presupuesto interno para viajes. Sin embargo, a cuatro años de su creación promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la entidad no ha logrado extraer un solo gramo del mineral ni mantiene proyectos de exploración o explotación en marcha.
12 funcionarios de LitioMx ganan 13 millones de pesos al año
Pese a la nula producción, LitioMx representa una pesada carga para el erario. De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información, la plantilla de apenas 12 funcionarios absorbe una nómina mensual de 1 millón 111 mil 365 pesos, lo que equivale a 13.3 millones de pesos al año tan solo en sueldos brutos, sin contabilizar aguinaldos ni prestaciones. Esta cifra consumirá prácticamente el 95% del presupuesto total asignado al organismo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el cual asciende a 13.9 millones de pesos. Encabezando la lista de percepciones, el propio Pablo Taddei cobra un sueldo bruto mensual de 179 mil 485 pesos.
Nepotismo, presupuesto en cero inversión y el trasfondo de la familia Taddei
El reportaje de Emeequis resalta que desde su fundación en 2022, la dependencia ha ejercido más de 40 millones de pesos destinados casi en su totalidad al gasto corriente y al pago de burocracia, mientras que el Paquete Económico 2027 perfila dejarla nuevamente sin un solo peso para inversión operativa. El perfil del director general, designado en su momento mientras cursaba un posgrado en la Universidad de Harvard, se suma a la controversia por el peso político de su apellido al ser hijo de Jorge Luis Taddei Bringas, exdelegado de Bienestar en Sonora, y sobrino directo de Guadalupe Taddei Zavala.
La revelación sobre LitioMx ocurre en un contexto de alto impacto político tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 26 de octubre de 2026. La excomisionada dejó el cargo rodeada de investigaciones encabezadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Interno de Control (OIC) por presuntas anomalías y asignaciones irregulares de contratos.