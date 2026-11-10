Una investigación del periodista Jorge García Orozco para el medio Emeequis dejó al descubierto la inoperancia y el costo millonario del organismo descentralizado Litio para México (LitioMx). Dirigida por Pablo Daniel Taddei Arriola, la paraestatal ha acumulado 10 viajes internacionales realizados por sus altos mandos en un periodo de dos años bajo el argumento de que fueron patrocinados por gobiernos y anfitriones extranjeros debido a la falta de presupuesto interno para viajes. Sin embargo, a cuatro años de su creación promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la entidad no ha logrado extraer un solo gramo del mineral ni mantiene proyectos de exploración o explotación en marcha.

La paraestatal @LITIO_MX dirigida por el sobrino de la corrupta Guadalupe Taddei ha realizado 10 viajes al extranjero



Lo cual ha costado al erario 1.1 millones de pesos al mes sin haber extraido nada de Litio en 3 años



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12 funcionarios de LitioMx ganan 13 millones de pesos al año

Pese a la nula producción, LitioMx representa una pesada carga para el erario. De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información, la plantilla de apenas 12 funcionarios absorbe una nómina mensual de 1 millón 111 mil 365 pesos, lo que equivale a 13.3 millones de pesos al año tan solo en sueldos brutos, sin contabilizar aguinaldos ni prestaciones. Esta cifra consumirá prácticamente el 95% del presupuesto total asignado al organismo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el cual asciende a 13.9 millones de pesos. Encabezando la lista de percepciones, el propio Pablo Taddei cobra un sueldo bruto mensual de 179 mil 485 pesos.

⛏️ Litio Mx prometió extraer mineral para los mexicanos, pero a cuatro años de su creación no ha producido ni un solo gramo.



Una investigación de Eme Equis (@emeequis) exhibe que la paraestatal, encabezada por Pablo Taddei, cuenta con apenas 12 funcionarios, cuesta 13 millones… pic.twitter.com/EtGSDUNGGk — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 10, 2026

Nepotismo, presupuesto en cero inversión y el trasfondo de la familia Taddei

El reportaje de Emeequis resalta que desde su fundación en 2022, la dependencia ha ejercido más de 40 millones de pesos destinados casi en su totalidad al gasto corriente y al pago de burocracia, mientras que el Paquete Económico 2027 perfila dejarla nuevamente sin un solo peso para inversión operativa. El perfil del director general, designado en su momento mientras cursaba un posgrado en la Universidad de Harvard, se suma a la controversia por el peso político de su apellido al ser hijo de Jorge Luis Taddei Bringas, exdelegado de Bienestar en Sonora, y sobrino directo de Guadalupe Taddei Zavala.

La revelación sobre LitioMx ocurre en un contexto de alto impacto político tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 26 de octubre de 2026. La excomisionada dejó el cargo rodeada de investigaciones encabezadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Interno de Control (OIC) por presuntas anomalías y asignaciones irregulares de contratos.