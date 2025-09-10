Logo InklusionSitio accesible
IMÁGENES: Así quedó la pipa de gas tras explosión en Puente la Concordia

Uno de los accidentes más brutales de los últimos meses se registró este 10 de septiembre cuando una pipa de gas explotó; en redes compartieron cómo quedó.

Por: Felipe Vera
La pipa explotó entre Ignacio Zaragoza y La Concordia

| Decenas de autoridades llegaron a la zona.

Explosión de pipa de gas en Iztapalapa deja decenas de heridos, revela Clara Brugada

La explosión se observó desde distintos puntos.

SSC reguardó la zona.

Explosión de pipa de gas en Iztapalapa deja decenas de heridos, revela Clara Brugada
La tarde de este miércoles se registró una fuerte explosión en las inmediaciones de la estación Santa Marta, de la Línea A del Metro en la Ciudad de México.

El estallido tuvo como origen una pipa de gas que circulaba sobre el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Tras el siniestro, la unidad quedó prácticamente calcinada: la estructura metálica de la cisterna se dobló por la intensidad del fuego y solo quedaron retorcidos fragmentos de lo que horas antes era un vehículo de transporte de combustible.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a la pipa consumida por completo, sin llantas ni cabina, mientras a su alrededor se observan restos de otros automóviles también reducidos a chatarra. El impacto fue tal, que autoridades confirmaron la participación de al menos 18 vehículos en el siniestro.

Hospitales a los que fueron trasladados los lesionados por explosión de pipa en Iztapalapa

Balance de lesionados y traslado a hospitalesLa jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que hasta el corte más reciente se contabilizan 57 personas lesionadas, de las cuales 19 presentan quemaduras graves. Los heridos fueron distribuidos en distintos hospitales de la capital:

  • 12 en el Hospital Juan Ramón de la Fuente
  • 9 en el Hospital Ampliación Emiliano Zapata
  • 15 en IMSS Los Reyes La Paz
  • 15 en ISSSTE Morelos
  • 1 en ISSSTE Zaragoza
  • 1 en el Hospital Rubén Leñero
  • 5 en el Instituto Nacional de Rehabilitación

VIDEOS: Captan momento exacto de la explosión de pipa de gas

Testigos relataron que la pipa se desplomó del puente, lo que provocó la fuga de combustible y el inicio del incendio. El fuego alcanzó varios metros de altura, extendiéndose rápidamente a los autos cercanos.

Entre los testimonios destaca el de una persona con quemaduras severas que aseguró haber visto a familias atrapadas dentro de sus vehículos.

Videos captados desde distintos ángulos exhiben la magnitud del siniestro: llamas envolviendo autos particulares, tráileres reducidos a cenizas y una pipa irreconocible en medio del caos.

