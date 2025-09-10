Reporte EN VIVO del Metro CDMX: ¿Qué líneas tienen retrasos hoy, 10 de septiembre? Reabren Tren Ligero

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que tomes precauciones al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 10 de septiembre de 2025.

Importante: la Línea 1 continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Para acceder a las estaciones cerradas, entre ellas Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán, se mantiene habilitado el servicio de apoyo con autobuses de la RTP.