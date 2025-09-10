Logo InklusionSitio accesible
Reporte EN VIVO del Metro CDMX: ¿Qué líneas tienen retrasos hoy, 10 de septiembre? Reabren Tren Ligero

¿Vas a usar el Metro de la CDMX hoy? Toma previsiones este miércoles 10 de septiembre y consulta en FIA cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas este día.

Escrito por: César Contreras, Alejandra Gómez
Vagón de tren del Metro CDMX
¿Cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX?|X metrocdmx.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que tomes precauciones al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 10 de septiembre de 2025.

Importante: la Línea 1 continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Para acceder a las estaciones cerradas, entre ellas Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán, se mantiene habilitado el servicio de apoyo con autobuses de la RTP.

Reabren Tren Ligero

Tras las afectaciones en la estación Huipulco del Tren Ligero, dicho transporte ya presta servicio normal de Tasqueña a Xochimilco.

Afectaciones en el Tren Ligero

Debido a las fuertes lluvias que cayeron durante la madrugada de hoy en la CDMX, el servicio el Tren Ligero presenta afectaciones por inundación en Tlalpan y San Juan de Dios.

Hay servicio provisional de Tasqueña a Las Torres con unidades de la RTP, mientras que de las Torres a Estadio Azteca se brinda servicio con el Tren Ligero.

Problemas en Línea 3

Usuarios de la Línea 3 del Metro CDMX, que corre de Universidad a Indios Verdes, advierten que está abarrotada de personas.

