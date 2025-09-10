Reporte EN VIVO del Metro CDMX: ¿Qué líneas tienen retrasos hoy, 10 de septiembre? Reabren Tren Ligero
¿Vas a usar el Metro de la CDMX hoy? Toma previsiones este miércoles 10 de septiembre y consulta en FIA cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas este día.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX, con el objetivo de que tomes precauciones al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 10 de septiembre de 2025.
Importante: la Línea 1 continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Para acceder a las estaciones cerradas, entre ellas Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán, se mantiene habilitado el servicio de apoyo con autobuses de la RTP.
Reabren Tren Ligero
Tras las afectaciones en la estación Huipulco del Tren Ligero, dicho transporte ya presta servicio normal de Tasqueña a Xochimilco.
Las vías se habían inundado y usuarios fueron trasladados en camionetas de la policía.
El servicio normal ya corre de Taxqueña a Xochimilco.
Afectaciones en el Tren Ligero
Debido a las fuertes lluvias que cayeron durante la madrugada de hoy en la CDMX, el servicio el Tren Ligero presenta afectaciones por inundación en Tlalpan y San Juan de Dios.
Hay servicio provisional de Tasqueña a Las Torres con unidades de la RTP, mientras que de las Torres a Estadio Azteca se brinda servicio con el Tren Ligero.
Tren Ligero
Problemas en Línea 3
Usuarios de la Línea 3 del Metro CDMX, que corre de Universidad a Indios Verdes, advierten que está abarrotada de personas.
