Lista de heridos tras la explosión de una pipa en Puente de la Concordia, Iztapalapa; hay 70 lesionados
La explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, dejó 70 personas lesionadas; conoce la lista preliminar de heridos.
La tarde de este miércoles 10 de septiembre de 2025 se registró la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, dejando más de 50 heridos.
El hecho generó alarma entre habitantes y automovilistas de la zona, debido a la magnitud de las llamas que se elevaron tras el estallido y que fueron captadas en distintos videos difundidos en redes sociales.
De acuerdo con la jefa de gobierno, Clara Brigada, se tiene el registro de 70 personas lesionadas, y tres personas sin vida.
Lista preliminar de heridos tras explosión de pipa en Iztapalapa
De acuerdo con los primeros reportes, al menos nueve personas lesionadas fueron trasladadas a la Clínica Hospital Emiliano Zapata, en Iztapalapa, donde permanecen bajo atención médica.
- Jaime Berra Urieta, edad 49 años
- Esteban Rivera Flores, edad 23
- Fredy Sánchez Gil, edad desconocida
- Jesús Noé Tovar García, edad desconocida
- Kevin Díaz Monte de Ocampo, edad desconocida
- Eduardo Noé Morales, edad desconocida
- Juan Carlos Sánchez Blas, edad desconocida
- Osvaldo Gutiérrez Espinosa, edad 28 años
- Óscar García Rivera, edad desconocida
De acuerdo con la Secretaría de salud, esta es la lista preliminar de lesionados que fueron trasladados a la Clínica José María Morelos del ISSSTE.
- García Flores Carlos Amaury, 32 años.
- Martínez Reséndiz Ana Belén, 24 años.
- Esparza Mora Luna Valentina, edad desconocida.
- Flores Lara Jonny, 19 años.
- Martínez Ruiz Jonatan Dailton, 30 años.
- Mora Elizabeth, 54 años
- Vázquez Marbian Berta, 34 años.
- Yaquelin Contreras Salinas, 29 años.
- Carlos Iván Jiménez Arturo de Jesús, 47 años.
- Ruiz Medina Brenda, 27 años.
Mientras que en el Hospital General de Zona No. 53 (HGZ 53) se encuentran:
- Ángel Tonattiuh Gómez Galván
- Jorge Islas Flores
- Eduardo Ramírez Álamos
- Giovana- menor de aproximadamente 12 años
- Omar Alejandro García Escorza
- Fernanda Soto Munguía
- Javier Velasco Ángel
- Juan Antonio Hernández Betancourt
- Abril Díaz Castañeda
- Aarón Gustavo Hernández López
- Alicia Mateos Teodora
- Bebé de aproximadamente 6 meses
- Erick Mateo Terán Hernández
- César Aldair Cortés Hernández
- Natanael David Brindis Murillo
- Alejandro García España
- Antonio Hernández Gilberto Aarón
- Leonel Alejandro Velázquez Rodríguez
- Eduardo Ramírez Armas
- Giovana Martínez
El @ISSSTE_mx informa que ha atendido a 26 personas afectadas o lesionadas por la reciente explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en diversas unidades hospitalarias:— Martí Batres (@martibatres) September 11, 2025
De acuerdo con el director del ISSSTE, Martí Batres, se ha atendido a 26 personas afectadas o lesionadas por la reciente explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en diversas unidades hospitalarias:
Hospital Morelos y Pavón: 14 pacientes: 10 dados de alta con lesiones leves y 4 hospitalizados (2 derechohabientes y 2 no derechohabientes), todos estables.
Hospital Ignacio Zaragoza: 8 pacientes (4 hombres, de los cuales uno es menor de edad, y 4 mujeres): 5 estables y 3 muy graves.
Hospital Tláhuac: 1 paciente hombre reportado grave.
Clínica Ermita Zaragoza: 3 pacientes, ya dados de alta por mejoría.
