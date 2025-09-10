Lista de heridos tras la explosión de una pipa en Puente de la Concordia, Iztapalapa; hay 70 lesionados

La tarde de este miércoles 10 de septiembre de 2025 se registró la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, dejando más de 50 heridos.

El hecho generó alarma entre habitantes y automovilistas de la zona, debido a la magnitud de las llamas que se elevaron tras el estallido y que fueron captadas en distintos videos difundidos en redes sociales.

De acuerdo con la jefa de gobierno, Clara Brigada, se tiene el registro de 70 personas lesionadas, y tres personas sin vida.

Lista preliminar de heridos tras explosión de pipa en Iztapalapa

De acuerdo con los primeros reportes, al menos nueve personas lesionadas fueron trasladadas a la Clínica Hospital Emiliano Zapata, en Iztapalapa, donde permanecen bajo atención médica.



Jaime Berra Urieta, edad 49 años

Esteban Rivera Flores, edad 23

Fredy Sánchez Gil, edad desconocida

Jesús Noé Tovar García, edad desconocida

Kevin Díaz Monte de Ocampo, edad desconocida

Eduardo Noé Morales, edad desconocida

Juan Carlos Sánchez Blas, edad desconocida

Osvaldo Gutiérrez Espinosa, edad 28 años

Óscar García Rivera, edad desconocida

De acuerdo con la Secretaría de salud, esta es la lista preliminar de lesionados que fueron trasladados a la Clínica José María Morelos del ISSSTE.



García Flores Carlos Amaury, 32 años.

Martínez Reséndiz Ana Belén, 24 años.

Esparza Mora Luna Valentina, edad desconocida.

Flores Lara Jonny, 19 años.

Martínez Ruiz Jonatan Dailton, 30 años.

Mora Elizabeth, 54 años

Vázquez Marbian Berta, 34 años.

Yaquelin Contreras Salinas, 29 años.

Carlos Iván Jiménez Arturo de Jesús, 47 años.

Ruiz Medina Brenda, 27 años.

Mientras que en el Hospital General de Zona No. 53 (HGZ 53) se encuentran:



Ángel Tonattiuh Gómez Galván

Jorge Islas Flores

Eduardo Ramírez Álamos

Giovana- menor de aproximadamente 12 años

Omar Alejandro García Escorza

Fernanda Soto Munguía

Javier Velasco Ángel

Juan Antonio Hernández Betancourt

Abril Díaz Castañeda

Aarón Gustavo Hernández López

Alicia Mateos Teodora

Bebé de aproximadamente 6 meses

Erick Mateo Terán Hernández

César Aldair Cortés Hernández

Natanael David Brindis Murillo

Alejandro García España

Antonio Hernández Gilberto Aarón

Leonel Alejandro Velázquez Rodríguez

Eduardo Ramírez Armas

Giovana Martínez

De acuerdo con el director del ISSSTE, Martí Batres, se ha atendido a 26 personas afectadas o lesionadas por la reciente explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en diversas unidades hospitalarias:

Hospital Morelos y Pavón: 14 pacientes: 10 dados de alta con lesiones leves y 4 hospitalizados (2 derechohabientes y 2 no derechohabientes), todos estables.

Hospital Ignacio Zaragoza: 8 pacientes (4 hombres, de los cuales uno es menor de edad, y 4 mujeres): 5 estables y 3 muy graves.

Hospital Tláhuac: 1 paciente hombre reportado grave.

Clínica Ermita Zaragoza: 3 pacientes, ya dados de alta por mejoría.

Información en desarrollo...