Revelan red de los hermanos Hernández Casillas vinculada a presunta corrupción en el INE; esto se sabe

Durante la mañanera de Sheinbaum, se dio a conocer un vinculo entre los hermanos Hernández Casillas y la polémica de la presunta corrupción del INE.

Y es que, se mencionó una red de empresas ligadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, relacionada con presuntas irregularidades en contrataciones de material electoral, y fue exhibida durante la conferencia mañanera de este jueves.

La investigación, presentada por Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, reveló que las compañías relacionadas con ambos empresarios obtuvieron contratos por más de 2 mil millones de pesos con organismos electorales locales entre 2014 y 2023.

De acuerdo con la funcionaria, las empresas habrían utilizado un esquema de simulación de competencia para conseguir adjudicaciones, mediante procedimientos en los que distintas compañías aparentemente participaban como competidoras, aunque presuntamente existían acuerdos previos para definir quién se quedaría con los contratos.

Sobre este punto, Sheinbaum aclaró que, hasta el momento, no existen indicios de que estos recursos estén relacionados con grupos de la delincuencia organizada.

¿Se sabe si los hermanos Hernández Casillas y Guadalupe Taddei siguen en México?

Otro de los cuestionamientos realizados durante la conferencia fue si los hermanos Hernández Casillas y Guadalupe Taddei continúan en territorio mexicano.

Sheinbaum reconoció que no existe certeza sobre su ubicación, aunque señaló que se presume que permanecen en el país.

También indicó que las investigaciones deben continuar para esclarecer los hechos y determinar si existieron responsabilidades de funcionarios o particulares en las contrataciones.

#Nacional | ⚖️Exponen red de contrataciones electorales de 27 años. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, reveló una investigación que documenta el control operativo de los hermanos Hernández Casillas en licitaciones del organismo electoral desde 1999. pic.twitter.com/U3xlpU6khb — RETO diario (@retodiariomx) November 5, 2026

Gobierno de México evita revelar información de Amílcar Olán

Durante la mañanera también cuestionaron al Gobierno federal sobre las cuentas bancarias de Amílcar Olán, señalado como operador financiero de Andy López Beltrán, y si estas fueron bloqueadas por la UIF.

El Gobierno de México evitó confirmar si las cuentas de Amílcar Olán fueron congeladas.