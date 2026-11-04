Lista completa de las 30 renuncias en el INE tras escándalo de corrupción de Guadalupe Taddei

Tras el escándalo de corrupción y la posterior renuncia de Guadalupe Taddei, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un proceso de limpia en sus mandos clave. La revisión colegiada emprendida por las diez consejerías electorales sobre la Junta General Ejecutiva y las distintas áreas directivas ha derivado en la salida oficial de 30 funcionarios, entre colaboradores cercanos, directivos y personal operativo. Esta es la lista completa de aquellos que presentaron su renuncia.

#BoletínINE 📄| El INE mantiene una revisión colegiada de la Junta General Ejecutiva y de cargos de primer nivel.



Los detalles de la información en el siguiente enlace. 👇



🔗 https://t.co/T59of4m7Df pic.twitter.com/JkmiHnBR1p — @INEMexico (@INEMexico) November 3, 2026

Lista de las 30 renuncias tras salida de Guadalupe Taddei

Junta General Ejecutiva (3 bajas confirmadas):

Iliana Hernández Gómez: Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. José Alberto Pérez de Acha: Coordinador del Centro de Cómputo y Servicios Informáticos. Sergio Uzeta: Titular de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Jorge Egren Moreno (Proceso en curso): Director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, a quien ya se le requirió la dimisión y postergó su salida para los próximos días.

Renuncias en áreas clave de gestión y transporte:

Alfonso Mario Burciaga Esparza: Director de área en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, señalado como presunto enlace financiero con un proveedor externo. José Luis Valdez López: Subdirector de Transporte y Administración de Riesgos, implicado en procesos de contratación. Hugo Miranda Segoviano: Líder de proyecto de Servicios de Transporte y Parque Vehicular, también involucrado en procesos de contratación

Oficina de la Presidencia (18 renuncias):

Carlos Luna: Exjefe de Oficina de la Presidencia. Luis Alberto Bustamante: Chofer y asistente operativo. Secretaria particular y secretaria privada: Dos plazas operativas inmediatas a la presidencia. Asesores: Siete integrantes del equipo de asesoría. Jefes de proyecto: Cuatro funcionarios adscritos a proyectos de la oficina. Coordinadores: Dos mandos de coordinación operativa.

Secretaría Ejecutiva (1 baja):

Juan Manuel Vázquez Barajas: Jefe de Oficina

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (2 bajas):

Pedro Pablo Chirinos Benítez: Coordinador de Gestión y Seguimiento, recolocado previamente con respaldo de la expresidencia. José Luis Arévalo Romo: Subdirector de Órganos Colegiados, también reubicado en la estructura del área.



#INE | La depuración en el organismo electoral suma ya 30 renuncias, de las cuales 17 estarían vinculadas a la oficina de Guadalupe Taddei.



Los detalles con @alemolinatv en #HechosContigo pic.twitter.com/1qwBlEJfPe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026

Cabe señalar que el área donde se han registrado más renuncias es de la oficina de la propia expresidenta Guadalupe Taddei.