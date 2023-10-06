Mario Aburto, preso por el asesinato de Colosio, podría recuperar su libertad en marzo

Un tribunal federal concedió un amparo a Mario Aburto, homicida del ex candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio. El magnicida del candidato priísta podría obtener su libertad en marzo próximo gracias a la decisión de un tribunal federal del Estado de México.

Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca invalidaron la condena de 45 años de prisión a Aburto Martínez y ordenaron dictarle una nueva sentencia por el delito de homicidio con base en las leyes vigentes en Baja California en 1994.

Se trata de un caso que rechazó analizará Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que los defensores de Aburto intentarán llevar su amparo ante esa máxima instancia.

Pena de Mario Aburto podría bajar de 45 a 30 años

De esta forma, la sanción prevista en el Código Penal estatal para este ilícito era de 16 a 30 años de prisión por lo cual si a Aburto se le impone la pena máxima obtendría su libertad en marzo próximo.

"Como se puede apreciar, el delito de homicidio calificado fue juzgado conforme a las disposiciones del Código Penal Federal, lo cual, de manera respetuosa, no es compartido por este tribunal colegiado, en virtud de que tanto el juez de la causa como la autoridad responsable debieron observar la competencia excepcional de conexidad y no federalizar el ilícito de homicidio calificado, sino juzgarlo conforme a las disposiciones del Código Penal del Estado de Baja California, pues ese ilícito corresponde al fuero estatal", concluyeron los juzgadores.

Originalmente Mario Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión por homicidio calificado y portación de arma de fuego sin licencia en el momento en que el juez tomó como base el Código Penal Federal.

Abogados de Mario Aburto aseguran que fue torturado para confesar el asesinato de Colosio

Los defensores públicos al igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguran que Mario Aburto, así como su familia fueron torturados para que se declarara culpable del crimen y se mantuviera la versión del asesino solitario dentro del caso.

Expusieron que al cúmulo de deficiencias, omisiones y violaciones al debido proceso que se tuvieron con motivo de la investigación del asesinato de Colosio Murrieta, se suma la tortura, que obliga a hacer una nueva revisión del caso.

Condena de Mario Aburto bajo a 45 años en el 2005

Mario Aburto cumple su condena en el Centro Federal de Readaptación Social 12 de Guanajuato, por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, y por portación de arma de fuego sin licencia.

Fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, tras el ataque al ex abanderado presidencial Luis Donaldo Colosio, quien fue herido por los disparos de una pistola Taurus .38 que provocaron su muerte en el hospital.

Aburto Martínez fue sentenciado a 48 años de prisión en octubre de 2004 pero su condena se redujo a 45 años en diciembre de 2005.