¿Quién mató a Colosio? El día que asesinaron al candidato presidencial

Sin duda uno de los casos más nombrados de violencia política fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994. Las elecciones presidenciales del sexenio que terminaría en el 2000 se acercaban y representando al Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encontraba Colosio, quien fue acribillado en un mitin el 23 de marzo.

A días de haber dado un discurso frente al Monumento de la Revolución en el marco del LXV aniversario del tricolor, Colosio se dirigió a un mitin de su campaña en la colonia Lomas Taurinas, en Baja California, en donde recibió un balazo en la cabeza y otro en el abdomen, muriendo en cuestión de horas.

¿Quién mató a Colosio?

A 29 años del asesinato de Colosio, la versión de un hombre en solitario se mantiene con el nombre de Mario Aburto Martínez, quien se declaró culpable del magnicidio; sin embargo, ha manifestado que fue obligado a declararse así.

Mario Aburto fue arrestado en el lugar de los hechos, después fue señalado por el gobierno como el responsable del delito y hasta la fecha defiende que fue torturado y amenazado para aceptarlo. Actualmente, se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social n.º 12, en Guanajuato.

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¿Por qué Mario Aburto asesinó a Luis Donaldo Colosio?

Mario Aburto ha manifestado en diversas ocasiones que fue obligado a declararse culpable del homicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994. En ese sentido, es relevante destacar que, de acuerdo a sus declaraciones, su intención era solo hacerle daño al candidato.

Alfredo Durazo Montaño, quien sirvió como secretario Particular de Colosio, afirma que hubo cada día un mayor interés por su candidatura y la opinión pública mostraba cada vez más apoyo; sin embargo, también se desarrollaba una "resistencia prefabricada (...), que al interior del equipo suponíamos estaba diseñada en Los Pinos".

También explica que durante su discurso en el Monumento a la Revolución el 6 de marzo de 1994, Colosio dejó en claro su rechazo por el interior del partido, lo cual pudo haber ocasionado ese desenlace.

"Ese discurso fue un claro rechazo a la condición de guardaespaldas del pasado que pretendían asignarle, y de renuncia a la tutela salinista, entendible en un secretario de Estado, pero inadmisible en un candidato presidencial", escribió Durazo.

¿Qué pasó después de la muerte de Colosio?

El proceso electoral siguió, los otros candidatos eran Cuauhtémoc Cárdenas por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Diego Fernández de Cevallos por parte del Partido Acción Nacional (PAN), finalmente Ernesto Zedillo, representando al PRI, ganó los comicios.

Hasta este día, algunas personas han cuestionado la versión oficial de que Mario Aburto fue el autor material del asesinato de Colosio; incluso Durazo Montaño cuestiona: "¿Quiénes estuvieron realmente atrás de esos gatillos?, tal vez nunca lo sabremos. Es casi imposible separar las certezas y las especulaciones, pero nadie podrá quitarnos la certeza subjetiva de que fue un crimen fraguado desde el poder, o en sus alrededores".