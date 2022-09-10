Primera audiencia del Rey Carlos III con altos parlamentarios

El rey Carlos III celebró su primera audiencia con altos políticos y miembros del clero, incluido el arzobispo de Canterbury, Justin Welby.

El rey Carlos apareció de buen humor, a menudo compartiendo una broma con aquellos con los que se le veía charlando.

Se vio a la primera ministra Liz Truss, ella misma con solo unos días de asumir su papel como jefa de gobierno, presentando al nuevo rey a los parlamentarios.

La primera audiencia llega solo unas horas después de que el rey Carlos se comprometiera a seguir el ejemplo de su difunta madre cuando fue proclamado oficialmente nuevo rey de Gran Bretaña en una ceremonia histórica que presenta una tradición de siglos de antigüedad.

La muerte de la reina Isabel, de 96 años, el jueves (8 de septiembre) después de 70 años en el trono puso en marcha planes establecidos desde hace mucho tiempo y altamente coreografiados para los días de luto nacional y un funeral de estado que se llevará a cabo en poco más de una semana.

