La reciente riada en Nepal, ha dejado un saldo devastador de al menos 100 personas fallecidas y cientos de desaparecidos, afectando severamente a comunidades cercanas a la frontera con el Tíbet.

Este trágico acontecimiento puso nuevamente bajo el foco la rapidez y la fuerza destructiva con la que una gran masa de agua puede transformar el entorno en cuestión de minutos.

#LoÚltimo | ¡DESASTRE EN EL HIMALAYA! AVALANCHA E INUNDACIÓN DEJAN DECENAS DE MUERTOS Y CIENTOS DE DESAPARECIDOS EN #NEPAL Y #CHINA



El desborde del río Bhote Koshi, provocado por un sismo que desencadenó el desprendimiento de un glaciar en la frontera con el Tíbet, ha arrasado… pic.twitter.com/Lbs5fFIk4B — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 26, 2026

Las autoridades locales se encuentran investigando el origen exacto del desastre natural ocurrido este miércoles 26 de agosto. De manera preliminar, los informes señalan que un sismo pudo haber provocado un deslizamiento de tierra que bloqueó de forma temporal el cauce del río Bhote Koshi.

¿Qué es exactamente una riada y qué la desata?

Para comprender la magnitud de estos eventos, es necesario definir qué es una riada, la cual consiste en una crecida brusca y repentina del caudal de un río, arroyo o cauce natural.

Este incremento repentino provoca que el agua se desborde y avance con enorme fuerza sobre las zonas circundantes, generando daños materiales y humanos.

¿Qué provoca una riada como la de Nepal?

Entre los factores que pueden desencadenar este fenómeno se encuentran las lluvias intensas o torrenciales que concentran grandes volúmenes de agua en poco tiempo. Asimismo, influyen de manera directa el deshielo, los deslizamientos de terreno, el colapso de infraestructura hidráulica o la acumulación temporal de agua por bloqueos.

#NEPAL | Al menos 18 personas murieron y cerca de 400 permanecen desaparecidas, incluidos casi 300 turistas, tras devastadoras inundaciones y deslizamientos en la frontera.



Al menos 88 personas han sido rescatadas, mientras continúa la búsqueda y se investigan las causas del… pic.twitter.com/KEA4caYdrQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 26, 2026

Si bien las riadas son eventos de origen natural vinculados a la topografía y a procesos geológicos o meteorológicos, las acciones humanas pueden incrementar drásticamente sus riesgos.

Factores como la urbanización desordenada en los cauces, la deforestación y la acumulación de basura agravan la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas.

¿Se puede prever o evitar una crecida tan violenta?

Aunque no siempre es posible evitar una riada debido a su naturaleza imprevisible, sí existen mecanismos clave para mitigar sus efectos destructivos. Estas medidas incluyen el monitoreo constante de los niveles fluviales, la instalación de sistemas de alerta temprana y la correcta identificación de zonas de alto riesgo de inundación.

La prevención también abarca la restricción de obras y asentamientos humanos en áreas cercanas a los cauces vulnerables a desbordamientos. Ante una emergencia o temporada de precipitaciones severas, resulta vital que la ciudadanía siga estrictamente las indicaciones de Protección Civil y evite cruzar corrientes de agua.

La gran pregunta: ¿Podría ocurrir una tragedia así en México?

Finalmente, este tipo de contingencias no es exclusivo de Asia, ya que en México también pueden registrarse inundaciones súbitas y crecidas repentinas. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el riesgo aumenta durante ciclones tropicales y tormentas en zonas con pendientes, barrancas o infraestructura insuficiente.