Nueva riada en Nepal arrasa casas y deja desaparecidos tras el desborde del río Budhi Gandaki|VIDEOS

Una nueva riada en Nepal, provocada por la obstrucción del río Budhi Gandaki tras un deslizamiento de tierra, obligó a las autoridades a activar medidas de emergencia en el distrito de Gorkha, en la zona central del país; la inundación arrasó viviendas, puentes e infraestructura, mientras varias personas permanecían desaparecidas e incomunicadas este domingo 11 de octubre.

De acuerdo con datos preliminares, el deslizamiento de tierra bloqueó el cauce ocurrió en la localidad de Chumnubri, a unos 100 kilómetros al oeste de Katmandú; la acumulación de agua provocó una crecida aguas abajo, por lo que las autoridades pidieron a las comunidades asentadas junto al río que abandonaran las zonas de riesgo y se trasladaran a lugares seguros.

¿Qué daños dejó la inundación en Nepal?

La fuerza del agua, que avanzaba cargada de lodo, destruyó alrededor de una docena de casas y dos puentes colgantes; también afectó un campamento vinculado con un proyecto hidroeléctrico y arrastró parte del equipo utilizado en los trabajos de construcción.

WATCH: Powerful flash floods swept away the Soti Khola Bridge in Nepal. https://t.co/Up4rCXATlq — Breaking911 (@Breaking911) October 11, 2026

La crecida también derribó un puente de la carretera que conecta Gorkha con el distrito vecino de Dhading, lo que representa una afectación adicional para la comunicación terrestre de la región.

El Ejército informó, además, del rescate de 49 personas, entre ellas un ciudadano extranjero cuya nacionalidad no fue precisada.

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Se registra otra crecida repentina de un río en Nepal; arrasó más de 40 casas y puentes de un pueblo. Este hecho ocurre a un mes de la riada que dejó un saldo de mil 450 personas muertas y más de 5 mil desaparecidos. https://t.co/yw7wNPBbwo — Janosik García (@Janosikgarcia) October 11, 2026

Reportan desaparecidos tras nueva riada en Nepal

De manera preliminar, las autoridades de Nepal reportaron a medios locales que al menos cinco personas permanecen desaparecidas tras la riada del río Budhi Gandaki; los equipos de emergencia mantienen las labores para dar con su paradero, mientras continúa la evaluación de lo ocurrido en la zona afectada.

Nepal aún enfrenta las consecuencias de las inundaciones de agosto

La nueva riada en Nepal ocurre mientras el país todavía enfrenta las consecuencias de las inundaciones del pasado 26 de agosto, provocadas por un desprendimiento de hielo y roca. A más de un mes de aquella emergencia, las autoridades reportaban, hasta el 26 de septiembre, mil 453 personas fallecidas y 5 mil 285 desaparecidas .

Las labores de búsqueda e identificación de víctimas de aquella catástrofe seguían abiertas, un antecedente que mantiene la atención sobre las emergencias relacionadas con las crecidas de los ríos en el país