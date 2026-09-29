A un mes del deslave e inundaciones en Nepal: La tragedia deja mil 453 muertos y 5 mil 285 desaparecidos

El desastre provocado por el colapso de hielo y roca que desencadenó las inundaciones en Nepal el pasado 26 de agosto suma ya mil 453 personas muertas y 5 mil 285 desaparecidas , de acuerdo con la actualización más reciente difundida por las autoridades. A un mes del desastre, las labores de recuperación continúan mientras los equipos forenses enfrentan la difícil tarea de identificar los cuerpos encontrados.

El saldo refleja la magnitud de una emergencia que golpeó principalmente zonas atravesadas por el sistema del río Bhotekoshi; hasta el 26 de septiembre, las autoridades también reportaban 13 mil 795 personas rescatadas, mientras las tareas de búsqueda e identificación seguían abiertas.

Nepal todavía busca a miles de personas

La recuperación no terminó con el descenso de las aguas, pues los equipos continúan trabajando para localizar a quienes permanecen desaparecidos, mientras los cuerpos recuperados son sometidos a procedimientos forenses antes de ser entregados a sus familias.

La identificación se ha convertido en uno de los principales retos después del desastre, pues la policía nepalí comenzó un operativo de perfilado genético a gran escala para comparar muestras de los cuerpos con el ADN proporcionado por familiares.

El proceso resulta especialmente complejo cuando los restos presentan daños severos o fueron encontrados después de permanecer durante días expuestos a las condiciones del terreno.

¿Cuántos cuerpos han sido recuperados?

Para el 21 de septiembre, la policía había informado de mil 451 cuerpos recuperados, mientras que miles de muestras de ADN ya habían sido reunidas para avanzar en la identificación. Los registros oficiales también indicaban que los datos de más de mil cuerpos no identificados habían sido incorporados a una base disponible para facilitar su reconocimiento.

El procedimiento incluye la toma de muestras tanto de los restos como de familiares; cuando no es posible obtener material genético de padres o hijos, las autoridades recurren a otros familiares cercanos para realizar las comparaciones.

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Los cuerpos son enterrados mientras avanza la identificación

Ante la falta de espacio y las condiciones de conservación, Nepal ha recurrido al entierro temporal de cuerpos que todavía no han sido identificados; el procedimiento contempla conservar muestras y registros para que los restos puedan ser recuperados posteriormente cuando exista una coincidencia genética.

El material disponible sobre las labores de recuperación muestra que la mayor cantidad de cuerpos fue localizada durante los primeros días posteriores a la tragedia; después, el ritmo disminuyó de manera considerable.

Para el 24 de septiembre, se reportaba que 1,333 de los 1,453 cuerpos recuperados habían sido enterrados de manera segura, de acuerdo con el seguimiento incluido en la información de origen.

Familias todavía esperan respuestas

A más de un mes de las inundaciones, la identificación mediante ADN representa una de las principales vías para cerrar el proceso de búsqueda de miles de desaparecidos.

Las autoridades han mantenido el trabajo de recuperación y análisis forense, mientras las familias esperan información que permita confirmar qué ocurrió con sus seres queridos.

El desastre del 26 de agosto fue provocado por el colapso de hielo y roca en la zona del Himalaya, que desencadenó una enorme avenida de agua y escombros a través del río Bhotekoshi.