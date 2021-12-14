Ricardo Martinelli se declara culpable de lavado de dinero

Ricardo Martinelli Linares, hijo del ex presidente de Panamá, se declaró culpable en una audiencia de Nueva York por delito de lavado de dinero, proveniente de los sobornos hechos por la constructora Odebrecht.

Por lo que, Ricardo Martinelli Linares deberá permanecer en prisión en Estados Unidos (EU), luego de que la semana pasada fuera extraditado al país norteamericano, para comenzar el proceso en su contra.

Por su parte, los abogados de Ricardo Martinelli Linares propusieron que su cliente permaneciera bajo arresto domiciliario con una fianza de cinco millones de dólares; sin embargo, el juez Raymond Dearie negó la solicitud.

La Fiscalía pedirá una condena de entre 108 y 135 meses de prisión para Ricardo Martinelli Linares por el delito de lavado de dinero; mientras tanto, la defensa aseguró que no apelarán si la condena es igual o menor a 151 meses.

El próximo 13 de mayo, el juez Dearie anunciará el veredicto, aunque los abogados del hijo del ex presidente de Panamá pedirán que se adelante el anunció de la sentencia.

|Reuters

Segundo hijo del ex presidente en declararse culpable delavado de dinero

Ricardo Martinelli es el segundo hijo del ex presidente panameño en declararse culpable, el pasado 2 de diciembre, Luis Enrique Martinelli Linares también se declaró culpable de asociación ilícita para lavar dinero de los sobornos de Odebrecht.

Los dos hermanos enfrentan cargos por lavar 28 millones de dólares provenientes de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, por lo que ambos fueron detenidos en Panamá el 12 de julio de 2020.

Los hijos de Martinelli enfrentan a la justicia estadounidense porque gran parte del lavado de dinero lo hicieron a través de cuentas en bancos en Nueva York.

Por su parte, la constructora Odebrecht se declaró culpable en 2016 de estar involucrada en un escándalo de sobornos y lavado de dinero en una corte del distrito este de Nueva York.

En el escándalo de Odebrecht están involucrados 12 países como Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.