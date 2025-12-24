Ricardo Monreal dice que la presidenta no puede eliminar el impuesto a videojuegos violentos

Este año cierra con otra pifia más del gobierno y de la mayoría oficialista de las Cámaras del Congreso, esta vez por lo relacionado con el impuesto especial que se pretende cobrar a los videojuegos calificados como violentos .

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aclaró que la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene facultades para eliminar el impuesto del 8% a los juegos electrónicos.

El 23 de diciembre de 2025, durante su conferencia mañanera, la presidenta dijo que se retiraría ese impuesto, porque “es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no”.

“Cómo le vas a poner un impuesto, quién va a determinar esa circunstancia, entonces tomamos la decisión de que no se cobre”, declaró la mandataria desde Palacio Nacional.

Sin embargo, Ricardo Monreal afirmó que esa es una atribución que solo compete al Congreso, por lo que la vía legal es modificar la Ley de Ingresos para eliminar la recaudación de 183 millones de pesos por ese concepto y derogar de la Ley del IEPS 2026 el impuesto creado a los videojuegos con contenido violento.

El Ejecutivo Federal no puede inaplicar una contribución legal aprobada por el Poder Legislativo

El coordinador de Morena reconoció que no hay un parámetro para definir la violencia en los juegos, tal y como lo advirtió en repetidas ocasiones la oposición durante el debate del paquete económico propuesto por el gobierno.

El problema es jurídico porque el impuesto es una obligación fiscal vigente y el Ejecutivo Federal no puede inaplicar una contribución legal aprobada por el Poder Legislativo, aun cuando considere deficiente su diseño.

“El impuesto a los videojuegos con contenido violento cuenta con base legal y se encuentra reflejado en la Ley de Ingresos, hoy el Congreso tiene que modificar la Ley de Ingresos y derogar este artículo para que esta tasa del 8% no se aplique a los videojuegos”, expuso Monreal.

Además, aseguró que coincide con la presidenta Claudia Sheinbaum y está de acuerdo en derogarlo, pero una vez que inicie el proceso formal y que se reciba la iniciativa para retirar dicho gravamen.

En un análisis jurídico que hizo público, Ricardo Monreal señaló que la única vía legal que tiene la presidenta para no aplicar el impuesto especial a los videojuegos violentos es a través de un decreto presidencial temporal de estímulo fiscal, que le permitiría otorgar exenciones, reducciones o créditos fiscales respecto del IEPS.