Ricardo Salinas participa en Bitcoin 2022 Conference en Miami

Ricardo Salinas, presidente de Grupo Salinas, aseguró que “hemos sido víctimas del fraude fiduciario durante todo el siglo”, durante su ponencia “Culto al banco Central: Una religión Fiat” en la Bitcoin 2022 Conference 2022 en Miami.

Por lo que exhortó a comprar Bitcoin y “tirar la basura que tenemos” para no formar de ese fraude fiduciario, al que comparó con la religión y remarcó la poca tolerancia que tiene.

"Esta religión fiduciaria tiene sus sumos sacerdotes, y puedes verlos allí mismo. Y su religión no es tolerante. Odian a cualquiera que sea un hereje. Hay muchos herejes en esta sala en este momento", indicó el propietario de TV Azteca.

Salinas Pliego explicó que es mejor invertir en Bitcoin que en la moneda digital del banco central (CBDC), ya que al hacerlo se le da el control sobre cómo gastar el dinero de cada persona.

“La moneda digital del banco central es incluso peor que el dólar. Es mucho peor que el dólar. Si se emite la CBDC, esta gente tendrá control total sobre cómo gastar su dinero”. Y añadió “compre bitcoin, venda monedas de mierda”.

Ricardo Salinas indicó que los bancos centrales y gobiernos utilizan la inflación para robar el poder de compra de los ciudadanos y tenerlos asustados para mantener el control con las regulaciones, quedándose el dinero a través de los impuestos.

“La gente más pobre, la gente que no tiene bienes, autos, acciones. Van a ser aniquilados”, aseveró el presidente de Grupo Salinas durante la Bitcoin 2022 Conference realizada este jueves en Miami.

Una actuación estelar, así fue descrita la participación de Ricardo Benjamín Salinas Pliego en la Conferencia #Bitcoin 2022 en Miami.



Ilse Lorena Trejo con el reporte en #Hechos. pic.twitter.com/1Bw74n5pbp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2022

Ricardo Salinas, uno de los grandes inversionistas de Bitcoin

Durante su participación matutina en el Bitcoin 2022 Conference, Ricardo Salinas Pliego, dejó claro que es uno de los principales inversionistas del Bitcoin al asegurar que en su cartera líquida tiene el 60 por ciento en la criptomoneda.

“Definitivamente no tengo bonos. Las cosas cambian anualmente y luego de repente, la inversión en bonos es una inversión terrible. En mi cartera líquida tengo el 60 por ciento en Bitcoin y acciones de Bitcoin”.

Explicó que el otro 40 por ciento lo tiene invertido en “activos tangibles, acciones como petróleo y gas y mineros de oro y ahí es donde estoy.

