La cantante Rihanna espera su primer bebé junto al rapero A$AP Rocky, informaron medios estadounidenses este lunes 31 de enero.

La estrella del pop fue fotografiada este fin de semana con su pareja por las calles Harlem, Nueva York, luciendo un abrigo rosa con la parte de la panza destapada y adornada con joyas.

El rapero había anunciado que quería tener un bebé junto a Rihanna

Rihanna y el rapero A$AP Rocky, ambos de 33 años, comenzaron a salir a finales de 2020 y, desde entonces, ambos habían expresado su deseo de tener un bebé.

En una entrevista con GQ Magazine, el rapero declaró que quería tener un bebé con la intérprete de 'Umbrella': “Si eso está en mi destino, absolutamente (...). Creo que sería un padre increíble, extraordinario, alucinante en general”,

Rihanna es la artista musical femenina más rica del mundo y el año pasado entró en la lista de "milmillonarios" de la revista Forbes gracias a sus negocios de moda y belleza.

El rapero A$AP Rocky, cuyo nombre real es Rakim Athelaston Mayers, de ascendencia barbadense, ha sido premiado en varias ocasiones con los premios BET de hip hop y nominado a dos Grammys.

La cantante reconectó con Mayers, con quien compartía una larga amistad, tras una colaboración publicitaria para su marca de belleza Fenty Skin en el verano de 2020, señalan medios locales.

Previamente, Rihanna estuvo saliendo durante tres años con el empresario saudí Hassan Jameel, una relación que mantuvo muy alejada de los focos y que terminó a principios de 2020.