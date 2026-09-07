Se dieron con todo... riña en penal de Morelos deja 14 reos lesionados

Una riña entre internos provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad durante la mañana de este lunes 7 de septiembre dentro del penal de Jojutla, Morelos.

En medio del operativo comenzaron a circular versiones sobre decenas de lesionados e incluso dos posibles fallecidos, pero esas cifras fueron desmentidas por las autoridades.

La primera cifra difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos fue de 10 internos lesionados.

COMUNICADO DE PRENSA



Al interior del Centro de Reinserción Social de Jojutla se registró una riña donde participaron varias Personas Privadas de la Libertad (PPL), la cual ya fue controlada y todo se encuentra en orden y bajo control.



Inf ➡️ https://t.co/8eQ8ZGjbPR pic.twitter.com/7Jsj6iRx4L — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@sspc_morelos) September 7, 2026

¿Cuántos internos resultaron heridos en el Cereso de Jojutla?

Más tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, José Luis Bucio Quiroz, dio una cifra diferente desde el lugar de los hechos.

De acuerdo con sus declaraciones, seis internos fueron trasladados a un hospital, mientras que ocho más permanecían dentro del penal bajo atención médica. Esto elevaría a 14 el número de lesionados, cuatro más que los reportados inicialmente por la dependencia.

La diferencia entre ambas cifras todavía no ha sido aclarada.

¿Hay muertos por la riña en el penal de Jojutla?

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de personas fallecidas.

Durante las primeras horas circularon versiones que hablaban de dos posibles muertos, pero al ser cuestionado al respecto, el secretario de Seguridad se limitó a señalar que la información proporcionada era la que se tenía hasta ese momento.

Por ello, esa versión permanece sin confirmar.

¿Qué pasa ahora en el Cereso de Jojutla?

Las autoridades mantienen vigilancia dentro y alrededor del centro penitenciario mientras avanzan las investigaciones para determinar qué provocó la riña y cómo comenzaron los enfrentamientos.

La información continúa en desarrollo y las cifras podrían cambiar conforme las autoridades actualicen el reporte.

Por ahora, el dato confirmado es que hubo internos lesionados, aunque existe una diferencia entre el número reportado inicialmente por la SSPC y el posteriormente informado por su titular.