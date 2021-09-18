Rinoceronte hembra muere ahogada al ser perseguida por un macho

En Holanda, Elena, un rinoceronte hembra murió por ahogamiento, luego de que un macho la persiguiera para aparearse por la reserva de Wildlands.

El zoológico explicó a través de un comunicado que el rinoceronte macho, de 19 años, llegó a la reserva a principios de septiembre y mostró buena adaptación a los espacios del lugar.

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Se preveía que el jueves se vieran las dos hembras, Elena y Zahra con el macho Limpopo, sin embargo, ambas se mostraron sorprendidas y “se escaparon”.

Elena, una de las hembras se mostró "sorprendida" por la llegada del macho, quien la persiguió por el parque.

El rinoceronte hembra murió exhausta tras la persecución, ya que se resbaló en lo que parece una charca y se ahogó. Aunque los guardias del zoológico intentaron ayudar a Elena, el rinoceronte hembra se ahogó.

Rinoceronte persiguió a hembras para aparearse

De acuerdo con el lugar, trasladaron al macho de otro zoológico de Holanda, donde procreó a tres crías dentro de un programa europeo de reproducción y llegaba al recinto donde estaban Elena y Zahra que, al notar la presencia del macho, escaparon.

Autoridades del lugar indicaron que Limpopo mostró cierto interés sobre el rinoceronte hembra y la persiguió durante un cuarto de hora hasta que cayó en una charca.

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De acuerdo con medios locales, en años pasados autoridades del zoológico al que pertenecía el rinoceronte lo retiraron ya que "no trataba a las hembras de forma correcta".

El proceso de introducción entre un rinoceronte macho y hembra es emocionante y a menudo requiere intervención, pero nunca termina de forma mortal, declararon en el comunicado.

El rinoceronte blanco del sur es una de las subespecies y tienen una población de 10 mil 80 ejemplares, por lo que está casi amenazada, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

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