Disminución de agua en río de China revela antiguas estatuas budistas

En China, el descenso del nivel del agua del río Yangtsé, dejó al descubierto una isla sumergida en la ciudad occidental de Chongqing, donde se encontraban tres estatuas budistas, con alrededor de 600 años de antigüedad.

De acuerdo a medios estatales, las tres estatuas budistas fueron encontradas en la parte más alta de la isla, llamada Foyeliang, la cual fue construida durante las dinastías Ming y Qing.

The Yangtze River’s plunging water levels revealed a submerged island in the Chinese city of Chongqing and a trio of Buddhist statues on it that are believed to be 600 years old https://t.co/XmkCqgJMQQ pic.twitter.com/q0ulQB2eG6 — Reuters (@Reuters) August 20, 2022

Nivel de agua en ríos de China bajan ante ola de calor

El nivel del agua del río Yangtsé, ha disminuido rápidamente debido a la sequía y a la ola de calor en la región suroccidental de China.

Las precipitaciones en la cuenca del Yangtsé han sido un 45% inferiores a lo normal desde julio, y es probable que las altas temperaturas persistan al menos una semana más, según las previsiones oficiales.

De acuerdo a la Televisión Central de China (CCTV), hasta ahora alrededor de 55 ríos de 34 condados de Chongqing, China, se han secado.

China declara alerta amarilla por sequía

Después de semanas con intensas temperaturas, autoridades de China reportan el verano más seco del país en décadas, ya que la situación climática que se vive ha ocasionado la disminución de agua de algunos ríos.

El Gobierno de China declaró alerta amarilla por la sequía, la primera de este año a nivel nacional, pero se suma a más de 30 días consecutivos emitiendo avisos por las altas temperaturas.

Esta alerta amarilla por sequía, se encuentra dos puntos por debajo de la advertencia más severa, la cual llega en un momento donde los trabajadores se movilizan para tratar de proteger los cultivos y sus cosechas de otoño ante la ola de calor que enfrenta China.

Con información de Reuters.

