¿Volaron? Roban más de 300 drones al salir del AIFA

Una empresa de tecnología sufrió el robo de un cargamento con más de 300 drones, cámaras y accesorios justo al salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) durante la semana pasada.

Así fue el robo del cargamento de drones de DJI saliendo del AIFA

Se trata de la compañía DJI, originaria de China. En un comunicado divulgado en sus redes sociales, la representación en México de la empresa informó que el hurto sucedió el miércoles 19 de agosto de 2026.

Medidas de seguridad y bloqueo de drones robados afuera del AIFA

La empresa señaló que ya comenzó el proceso legal correspondiente para esclarecer lo sucedido. Además, compartió los números de serie de los drones y demás artículos robados, los cuales ya dio de baja en sus sistemas y pidió evitar la compra, venta y uso de la mercancía robada.

“Los productos involucrados tienen sus números de serie bloqueados, por lo que no podrán activarse. Solicitamos a nuestra comunidad no adquirir, vender ni comercializar estos productos y agradecemos su apoyo para compartir esta información”, mencionó la empresa en su comunicado. Además, ofrecieron un correo electrónico para enviar información en caso de saber el paradero de la mercancía robada.

Antecedentes de robos de mercancía en rutas del AIFA

Este no es el primer caso de robo de mercancías al salir del AIFA. En mayo de 2026, una camioneta con relojes que salió del aeropuerto mencionado fue robada cuando circulaba en el Circuito Exterior Mexiquense.

Videos de cámaras de seguridad mostraron cómo un automóvil gris le cerró el paso a la camioneta, para que después varios hombres armados descendieran y rodearan al conductor. Uno de los sujetos armados apunta al chofer, quien no puede más que bajar de la camioneta.