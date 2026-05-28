Asalto de película en el Mexiquense: roban camioneta de la aduana recién salida del AIFA

Un violento asalto quedó grabado por cámaras de seguridad en el municipio de Tecámac, Estado de México, luego de que sujetos armados robaran una camioneta que aparentemente transportaba relojes y que había salido de la aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Los hechos ocurrieron sobre el Circuito Exterior Mexiquense, una de las vialidades más transitadas de la zona y donde constantemente se reportan robos al transporte de carga y vehículos particulares.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se observa cómo un vehículo gris le cierra el paso a la camioneta. Segundos después, varios hombres armados descienden rápidamente y rodean al conductor.

Uno de los delincuentes apunta directamente con un arma al chofer, quien no tiene otra opción más que bajar del vehículo y entregar también su teléfono celular.

Video del asalto muestra el rostro de uno de los ladrones

Las grabaciones muestran claramente el momento en que uno de los asaltantes sube a la camioneta para llevársela, mientras sus cómplices vigilan la zona.

El video llamó la atención porque el rostro de uno de los presuntos responsables quedó completamente visible, lo que podría ayudar a las autoridades en la investigación.

⚠️ Roban vehículo con relojes tras salir de #AIFA



🚨 En #Tecámac, sujetos armados robaron una camioneta que había salido de la aduana del @aifaaero, presuntamente cargada con relojes, sobre el Circuito Exterior Mexiquense.



Cámaras de seguridad captaron el momento en que un… pic.twitter.com/nLu54s43BD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 28, 2026

Hasta el momento no se ha confirmado el valor exacto de la mercancía robada, aunque versiones preliminares señalan que la unidad transportaba relojes que habían salido de la aduana del AIFA.

Tras el robo, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para tratar de identificar y localizar a los responsables.

Recuperan tractocamión robado en Cuautitlán Izcalli

Este caso ocurre en medio de una ola de robos registrados en el Estado de México, especialmente sobre carreteras y vialidades de alta circulación.

Horas antes, elementos de la Fiscalía mexiquense lograron recuperar en Cuautitlán Izcalli un tractocamión valuado en aproximadamente 2 millones de pesos que había sido robado sobre el Circuito Exterior Mexiquense.

De acuerdo con la información oficial, el atraco ocurrió el pasado 14 de mayo a la altura de Nextlalpan, cuando dos sujetos interceptaron al conductor de la unidad.

Gracias al sistema de localización GPS, las autoridades detectaron un cambio extraño en la ruta del vehículo y lograron ubicarlo dentro de un inmueble localizado en la colonia La Piedad, en Cuautitlán Izcalli.

Durante un cateo realizado en el lugar fue encontrado el tractocamión International modelo 2022, además de un inhibidor de señal de 18 antenas oculto debajo de la unidad, aparato que presuntamente era utilizado para bloquear rastreadores satelitales. El inmueble quedó asegurado mientras continúan las investigaciones para determinar quiénes operaban en el sitio.

Robos en Edomex aumentan durante 2026

La inseguridad y los robos continúan siendo uno de los principales problemas en el Estado de México. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros cuatro meses de 2026 se han reportado 27 mil 363 robos en la entidad.

De ese total, al menos 3 mil 71 corresponden específicamente al robo de vehículos, una cifra que mantiene en alerta a transportistas, automovilistas y empresas que circulan diariamente por carreteras mexiquenses.

El Circuito Exterior Mexiquense se ha convertido en uno de los puntos más señalados por conductores debido a los constantes asaltos y ataques registrados en esa vía.