Robots servirán alimentos en comedor inteligente de Beijing 2022

China utilizará un comedor inteligente durante los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, el cual contará con robots y un sistema automático de entrega de comidas para evitar el contacto físico.

La novedosa cocina inteligente estará ubicada dentro del centro principal de medios para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, para el disfrute visual y gastronómico de los periodistas que lleguen a cubrir la justa deportiva.

“No tenemos chefs en esta área, y todas las comidas son cocinadas automáticamente por nuestros dispositivos inteligentes como los woks. De esta manera se reduce el contacto personal para prevenir la pandemia”, indicó uno de los creadores del comedor inteligente.

Las mesas estarán divididas con paneles de plástico, con la finalidad de evitar contacto directo entre las personas mientras comen.

Journalists who arrived early for the #Beijing2022 Winter Olympics found food being served to them remotely by robots at the canteen in the main press center pic.twitter.com/2vV0nBaIUk — Reuters (@Reuters) January 12, 2022

¿Cómo funciona el comedor inteligente de Beijing 2022?

El comedor inteligente de China utilizará rieles en el techo para transportar los platillos desde la cocina hasta el lugar donde se encuentran los comensales.

Además, el comedor inteligente contará con chefs robots, quienes serán los encargados de preparar los platillos, que irán desde alimentos chinos, extranjeros y comida rápida.

El restaurante también puede desplegar más de diez equipos de catering y atender a miles de personas durante todo el día. Todo el comedor inteligente está diseñado para minimizar el contacto entre las personas.

“Es fascinante. De hecho estoy observando cómo el robot lo hace, limpia y lo lleva a la mesa, es muy interesante”, relató uno de los comensales.

Habrá robots que servirán cócteles, y pueden preparar más de una docena de recetas con gran velocidad, pues solo les toma de 70 a 90 segundos, medir, agitar y servir las bebidas.

Otra novedad es el robot que sirve helado.Para comprar el dulce, uno debe ir al cajero para pagar primero y obtener un recibo con un código QR, que luego escanean en la máquina.

Las máquinas pueden producir vainilla simple, con opciones para agregar coberturas como galletas Oreo o chispas de chocolate y salsas de diferentes sabores.

No obstante, los meseros humanos también darán servicio para ayudar a quienes requieran un servicio con un toque más humano durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2022.