VIDEO| “Fue una narcoelección": Diputada narra cómo la secuestraron en la elección que llevó al poder a Rocha Moya

La dirigente estatal del PRI y diputada, Paola Gárate, y el periodista Juan Manuel Partida acusaron al gobernador Rubén Rocha Moya de haber llegado al poder respaldado por el crimen organizado y de perseguir a quienes señalan irregularidades en su administración.

El secuestro de Paola Gárate en 2021

La política narró que un día antes de las elecciones de 2021 fue privada de la libertad y agredida por un grupo armado en Culiacán, el cual le afirmó directamente que la operación buscaba favorecer a Morena.

Apesar de las denuncias presentadas por la oposición, las autoridades no investigaron. Gárate denunció que las amenazas continúan, citando una corona fúnebre enviada a su domicilio el pasado 10 de junio.

Juan Manuel Partida habla de la persecución al periodismo

El comunicador con 45 años de trayectoria mencionó que la relación con el mandatario se rompió tras negarse a aplaudir su gestión y publicar pruebas de presunta corrupción.

Calificó a Rocha Moya como un “narcogobernador” y afirmó que en el estado se inventan delitos y se persigue a los comunicadores críticos, obligándolo a trabajar encerrado en su oficina para resguardar su vida.