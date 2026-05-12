Los negocios de la familia Rocha: Revelan red de facturas falsas y empresas fantasma; el dinero que le robaron a Sinaloa

Los jugosos negocios de la familia. Mientras nadie sabe el paradero del narcogobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cada vez se revelan más detalles de todo el dinero que él y su familia le exprimieron al estado que juraron proteger.

Un ejemplo es la constructora “Chocosa S.A. de C.V,”, propiedad de Rubén y Ricardo Roca Ruíz, hijos del funcionario; una empresa llena de inconsistencias fiscales y un esquema de cancelación de facturación por más de 136 millones de pesos.

Nexos con empresas fantasma: Detectan operaciones simuladas en la empresa constructora de los Rocha

Documento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en poder del portal MX, reportan que la empresa aparece vinculada a operaciones irregulares que no corresponden a su perfil fiscal.

Según el periodista Jorge García Orozco, reveló que la famosa “constructora” mantuvo relaciones comerciales con al menos nueve empresas que facturan operaciones simuladas.Entre ellas destacan:

Construcción y Diseño Nueva era

Comercializadora Viga del Pacífico

Bechuma

Grupo Total Más

Compañía y Asesorías en General



Del 2013 al 2017, la empresa de los hijos de Rubén Rocha canalizó 12 millones 460 mil pesos a estas compañías bajo sospecha. Además, detectaron facturas canceladas.

Saldos a favor y discrepancias del 90%: El esquema de anomalías fiscales de la familia Rocha

Por otro lado, entre 2015 y 2021 la constructora “Chocosa S.A. de C.V” anuló los comprobantes fiscales por más de 124 millones de pesos. Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) encontró inconsistencias en la aplicación de saldos a favor del IVA.

Y, tan solo en 2019, la empresa declaró un saldo a favor de casi 700 mil pesos, una diferencia del 76% respecto a lo que legalmente porcedia.

En 2021, la discrepancia alcanzó más del 90%. Operaciones simuladas, cancelación irregular de facturas y tratos con empresas fantasma, es parte de lo que el Servicio de Administración Tributaria encontró en la constructora de los hijos del narcogobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

¿Quiénes siguen después de Roca Moya? Lista de funcionarios que podrían ser investigados por EU

David Saucedo, Consultor en Seguridad Pública, compartió la lista de funcionarios de Morena que podrían estar en la mira del Gobierno de Estados Unidos ante la nueva estrategia de seguridad, pero ¿quiénes son?



Américo Villareal - Gobernador de Tamaulipas

Marina del Pilar - Gobernadora de Baja California

Mario Delgado - Titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Entre los funcionarios que podrían ser investigados, aparece Adán Augusto, ex líder de los senadores de Morena en la Cámara Alta por su vínculo orgánico con la barredora.