“Yo no conozco a esa persona": Rocío Nahle explota tras audios que la vinculan con los contratos millonarios de Amílcar Olán

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, reaccionó con molestia tras revelarse que Amílcar Olán, socio de Andy López Beltrán, obtuvo contratos por 22 mil millones de pesos en Dos Bocas. Nahle se deslindó diciendo: “Yo no conozco a esa persona, nunca la conocí, esto es parte de la derecha internacional”. Además, afirmó que el empresario no trabajó ni tenía empresas registradas en la refinería.

Audios exhiben negocios por 22 mil millones de Amílcar Olán en Refinería Dos Bocas

Sin embargo, audios exhiben la cercanía entre Olán y Leonardo Cornejo, hombre de confianza de Nahle en Sener y hoy su secretario de Obras en Veracruz. En las llamadas, el empresario presume reuniones con Cornejo y alardea haber facturado 22 mil millones de pesos en la obra. A pesar de los señalamientos y el sobrecosto del proyecto, Nahle mantiene a Cornejo en su gabinete.