A$AP Rocky, pareja de Rihanna, es detenido en Los Ángeles por tiroteo

El rapero estadounidense A$AP Rocky, papá del bebé que espera la cantante de pop Rihanna, fue detenido este miércoles en Los Ángeles, Estados Unidos, por su probable participación en un tiroteo ocurrido el pasado 6 de noviembre de 2021.

Oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvieron al artista de 33 años que llegó en un avión privado desde Barbados, donde estaba de vacaciones con su pareja, la cantante Rihanna.

Las autoridades de Los Ángeles investigan a Rakim Mayers, nombre real del rapero, por un tiroteo registrado el año pasado en Hollywood, debido a que la víctima aseguró que el cantante se le acercó junto con otras dos personas armadas.

De acuerdo con el denunciante, A$AP Rocky le disparó entre tres y cuatro veces, y una bala le rozó la mano izquierda.

how the gang pulled up to black history month pic.twitter.com/gprFgyP3Xm — Rihanna (@rihanna) February 3, 2022

Los escándalos de A$AP Rocky, novio de Rihanna

Esta no es la primera vez que el rapero A$AP Rocky, novio de Rihanna, se enfrenta a un escándalo y tampoco a la justicia. Pues en 2019, el cantante fue acusado de golpear a un joven de 19 años, aunque el artista argumentó que lo hizo en defensa propia.

Acto por el que él y dos miembros de su séquito fueron encontrados culpables y condenados en Estocolmo, sin embargo, las autoridades no consideraron que el ataque fuera de naturaleza grave por lo que no requirió prisión y solo pagaron una indemnización al afectado.

Recientemente, A$AP Rocky se vio en otra polémica cuando lo acusaron de serle infiel a su pareja, Rihanna, quien actualmente está embarazada, no obstante, ninguno de los dos artistas hizo declaraciones al respecto.

Y para terminar con los rumores, la pareja decidió pasar unos días de vacaciones en Barbados, y fue a su regreso cuando el rapero fue detenido por las autoridades de Los Ángeles.

