Rodeo Saltillo 2026: Música, tradición y diversión para compartir con toda la familia

Coahuila tendrá días llenos de energía del Rodeo Saltillo 2026, un evento que del 15 al 18 de octubre ofrecerá música, tradición ganadera, gastronomía, actividades para toda la familia y, por supuesto, el espectáculo del rodeo.

El Teatro del Pueblo se convertirá en el epicentro de la diversión con cuatro noches de vibrantes conciertos. Desde el jueves con Pesado y La Casetera, pasando por el viernes con la llegada de Julión Álvarez, hasta el sábado con Banda El Recodo y Sólido; para culminar el domingo con las presentaciones de Brett Young y Heartland.

La fusión de cultura, entretenimiento y emoción se dará cita en esta celebración que promete ser inolvidable para todos los asistentes. El Rodeo Saltillo 2026 es una experiencia única que pondrá en alto el espíritu mexicano y lo mejor de la música, así que no te lo puedes perder.