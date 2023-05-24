Ron DeSantis anuncia su precandidatura a las elecciones presidenciales de Estados Unidos

Ron DeSantis, gobernador de Florida, anunció este miércoles 24 de mayo, su precandidatura para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, siendo uno de los favoritos del Partido Repúblicano para contender por la Casa Blanca.

Tras varios meses de expectativas, el gobernador de Florida por fin entregó los papeles que hicieron oficial su postulación y competir contra Donald Trump dentro de su partido para ser el candidato republicano a la presidencia del país norteaméricano.

America is worth the fight... Every. Single. Time. pic.twitter.com/lWNQ3DIXgp — Casey DeSantis (@CaseyDeSantis) May 23, 2023

DeSantis se volvió uno de los favoritos en noviembre, tras arrasar de manera contundente en las elecciones intermedias, desde entonces, se ha posicionado como uno de los contendientes más conocidos, mejor financiado y con buenos resultados.

Solo hay un rival fuerte dentro del Partido Republicano que podría frenar su candidatura como presidente: Donald Trump, quien a pesar de sus problemas legales, aún cuenta con el apoyo de su partido y de la sociedad.

¿DeSantis puede derrotar a Trump en las elecciones primarias del Partido Republicano?

Si DeSantis quiere ser el candidato oficial del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, deberá convencer a los votantes que tiene más aceptación que Joe Biden, el actual presidente, y contra quien competirá en 20224 rumbo a la Casa Blanca.

Entre los retos del actual gobernador de Florida, está convencer a los conservadores que aún muestran apoyo a Donald Trump, y que no son pocos.

