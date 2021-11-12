Pareja compra ropa en internet, recibe paquete de droga en Austria

Una pareja originaria de Austria realizó una compra de ropa a través de internet, pero cuando su paquete llegó, el matrimonio de 59 años quedó sorprendido al darse cuenta que entre las bolsas de su pedido había un millonario cargamento de droga.

La pareja declaró que compraron dos prendas de ropa a través de una página de internet holandesa, después de un tiempo, y unos días de retraso en la entrega, por fin la pareja recibió el producto que solicitó.

Sin embargo, a su hogar llegaron dos paquetes, uno contenía la ropa, y en el otro, que estaba más pesado de lo normal, había 24 mil pastillas de éxtasis, que tienen un valor aproximado de 500 mil euros en el mercado negro (11 millones de pesos mexicanos).

Wenn der Postmann 2x klingelt: Linzer Ehepaar erhielt vom #Postler statt der bestellten Kleider ein Paket mit 25.000 Ecstasy Tabletten. Beim eigentlichen Empfänger in Schottland klingelte beim zweiten Mal die @policescotland #thankscolleagues #welldone 🤝 https://t.co/j0AKqdi5Rm pic.twitter.com/FrzwRefv2N — POLIZEI OÖ (@LPDooe) September 23, 2019

Y aunque en un principio el matrimonio creyó que las pastillas de colores eran piedras decorativas, el hombre notó que en realidad era droga, por lo que de inmediato llamó a la policía de Austria para alertar sobre el contenido del paquete.

El matrimonio devolvió el paquete que contenía la droga a la oficina local de correos después de avisar a la policía, para evitar problemas legales.

El departamento de policía de Austria compartió a través de su cuenta de Twitter una fotografía donde aparece el cargamento de droga dentro de una caja de cartón en la que fue entregado por paquetería.

Policía de Austria investiga paquete de droga enviado por internet

La policía de Austria alertó a las autoridades holandesas sobre el cargamento de droga que llegó a casa de una pareja a través de un pedido de ropa por internet, por lo que los agentes descubrieron que el paquete cayó en ese lugar por error, pues el destino de los narcóticos era una dirección en Escocia.

De acuerdo con medios locales, la policía escocesa detuvo a la persona a quien estaba dirigido el cargamento de droga, pero aún investigan quién fue el responsable de enviar el paquete y cómo llegó a Austria.