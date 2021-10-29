RU reconoce esfuerzos de México en reducir emisiones de carbono

Jon Benjamin, embajador de Reino Unido (RU) en México, reconoció los esfuerzos de México en las últimas décadas para reducir sus emisiones de carbono.

Jon Benjamin, Embajador Británico en México:

El rol de México en la agenda multilateral y particularmente de cambio climático ha sido reconocido por ser constructivo y progresista... confiamos en que con el ímpetu celebrado en Glasgow pronto podamos celebrar un nuevo compromiso por parte de México en línea con una trayectoria hacia la neutralidad de carbono para el 2050 como se espera de todas las economías del G20.

¡Celebramos el inicio de la #COP26 desde México!

Nos reunimos en la Residencia Británica con colegas de organizaciones aliadas, de cara a este importante evento que arranca el domingo 31 de octubre.#TogetherForOurPlanet pic.twitter.com/VpoMcsuegM — UK in Mexico🇬🇧🇲🇽 (@UKinMexico) October 29, 2021

El diplomático británico se dijo confiado en que México refrende su compromiso de neutralidad de emisiones de carbono para el año 2050.

Jon Benjamin, Embajador Británico en México:

México llega a Glasgow con 2 estados y 11 ciudades comprometidas a Net Zero y al respecto celebramos ayer la aprobación recién de la ley de cambio climático del Congreso de Yucatán, movilizar la legislación hacia las emisiones betas cero, es un paso efectivo para la descarbonización.

Además, el Embajador Británico también recordó el "A, B, C, D"; para reducir las emisiones de carbono que ha mencionado el Primer Ministro Británico, Boris Johnson.

A.- Dejar atrás los Autos de combustión interna

B.- Terminar con la masacre de árboles en los Bosques

C.- Abandonar la generación de energía a partir de Carbono para el año 2030

D.- El dinero que deben comprometer los países más ricos para ayudar a los más pobres a cumplir con estos objetivos, (Hasta 100 mil millones de dólares anuales para este propósito).

2.000 millones de hectáreas de tierra están degradadas.



💚 Restauremos nuestros bosques.



🗓️ domingo 21 de marzo #DíaInternacionaldelosBosques#GeneraciónRestauración pic.twitter.com/JOiVAl4lJb — FAO en español (@FAOenEspanol) March 20, 2021

México forma parte de Race to Zero

Desde hace casi un mes y en el preámbulo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Embajador de Reino Unido (RU) en México, Jon Benjamin, efectuó un llamado a líderes empresariales del México para que se comprometan públicamente con objetivos para reducir emisiones de carbono, basados en la ciencia.

El embajador Benjamin, también los invitó para que formaran parte de la iniciativa empresarial Race to Zero, una alianza global que reúne a actores comprometidos para tomar medidas inmediatas y rigurosas con la finalidad de hacer frente al cambio climático.

Más de 50 actores de México se encuentra dentro de la campaña que además cuenta con presencia internacional de reconocidas empresas mexicanas que actualmente lideran el camino hacia una economía baja en emisiones de carbono.

Ojos del mundo en Glasgow ante COP 26

Durante las próximas dos semanas los ojos del mundo estarán en Glasgow, Escocia, durante la cumbre climática COP 26, en la que Reino Unido (RU) e Italia son anfitriones.

#COP26 Principal Partners @SSE and @ScottishPower are going #OneStepGreener by leading the world in offshore wind, investing in renewable energy and creating thousands of green jobs across the country ♻️



Find out more👇#TogetherForOurPlanet — COP26 (@COP26) October 29, 2021

¿Cuándo es la COP 26?

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático comienza el 31 de octubre de 2021.

