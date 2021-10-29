Joe Biden habla con el Papa Francisco sobre cambio climático

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, habló con el Papa Francisco sobre el cambio climático y migración, durante su primera reunión en El Vaticano que duró más de una hora.

El mandatario estadounidense llegó este viernes al Vaticano, donde fue recibido por guardias suizos y sus alabardas dieron al presidente estadounidense y a su esposa, Jill, un saludo de honor cuando la delegación llegó al patio de San Dámaso del Palacio Apostólico.

Monseñor Leonardo Sapienza, condujo a la pareja al tercer piso del palacio, donde ujieres formalmente vestidos los escoltaron a la biblioteca del Papa Francisco.

Durante el encuentro privado se habló "del compromiso común con la protección y el cuidado del planeta, de la situación sanitaria y la lucha contra la pandemia del Covid-19", pero también el papa Francisco insistió a Biden en "el tema de los refugiados y la asistencia a los migrantes".

También se hizo referencia "a la protección de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de religión y de conciencia y se repasaron "algunas cuestiones relativas a la actualidad internacional, en el contexto de la próxima cumbre del G20 en Roma", y sobre conseguir la paz mundial "mediante la negociación política".

Según un comunicado de la Casa Blanca, Joe Biden agradeció a Francisco "su defensa de los pobres del mundo y los que sufren hambre, conflictos y persecución".

Visita de Joe Biden al Vaticano genera criticas

Además, el presidente demócrata visitaba el Vaticano en medio de las críticas de que ha sido objeto por parte de los sectores más conservadores de la iglesia católica estadounidense por su posición a favor del derecho al aborto, lo que no parece haya tensado la reunión.

La reunión privada entre Joe Biden y el Papa Francisco duró 75 minutos, superando los 50 que Francisco dedicó a Barack Obama y los apenas 30 de Trump.

El presidente de Estados Unidos viajará a Roma para participar en la reunión del G-20, donde quiere presentar el mensaje de que su administración ha reanudado la lucha contra el cambio climático.