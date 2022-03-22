Rusia declara culpable al líder opositor ruso Alexei Navalni

"Alexei Navalny cometió una estafa, una apropiación de bienes ajenos mediante engaño y con abuso de confianza", dijo la juez Margarita Kotova, del tribunal de Lefortovo, en Moscú, Rusia en contra Alexei Navalny.

La fiscalía ha solicitado imponer también una multa de 12 millones de rublos, equivalente a unos 264 mil pesos.

Alexei Navalny compareció con ropa de presidiario y pronunció varios alegatos durante el juicio en los que rechazó los cargos.

Los investigadores rusos acusan al opositor, de 45 años, de haber desviado, junto con sus colaboradores, varios millones de rublos de donaciones entregadas a su organización de lucha contra la corrupción.

Acusaciones falsas, dice Navalny

El político ha dicho que los cargos son falsos, motivados por razones políticas. El fiscal había pedido una pena de 13 años además de la multa.

Desde el año pasado Alexei Navalny está en una prisión del este de Moscú por violar la libertad condicional mientras estaba en coma por una sustancia tóxica que varias investigaciones relacionan con los servicios de seguridad rusos. Navalny acusó al presidente Vladimir Putin de estar detrás del ataque.

La pantalla ha mostrado hoy a un demacrado Navalny compareciendo junto a sus abogados en una sala llena de guardas de la prisión. Mientras, el tribunal leía la letanía de acusaciones en su contra. Los medios rusos informan que la justicia lo quiere enviar a una colonia penal de máxima seguridad.

Navalny y sus partidarios son subversivos para Rusia

Las autoridades rusas han presentado a Navalny y a sus partidarios como subversivos decididos a desestabilizar Rusia con el respaldo de Occidente. Toda la disidencia ha sido prohibida ante un año difícil para el Kremlin: las nuevas sanciones de Occidente han causado estragos en la vida cotidiana de los rusos, que a pesar de la censura ven en las redes sociales lo que su ejército está haciendo en Ucrania.

Hace tiempo que la mayoría de los aliados de Navalny huyeron de Rusia para no afrontar multas, ir a la cárcel o quedar confinados en casa.

Intento de homicidio contra Navalny

En 2020 fue intoxicado y evacuado a Alemania. Las autoridades rusas cambiaron de estrategia y lo presentaron de puertas afuera como un nacionalista ruso. A los rusos les dijeron que era un agente de Occidente. Navalny, siempre desafiante, fue encarcelado el año pasado nada más llegar al aeropuerto cuando regresó a Rusia después de recibir tratamiento médico en Alemania.

Alexei Navalny, de 45 años, pasó años siendo ignorado por los medios rusos. En 2020 fue intoxicado y evacuado a Alemania. Las autoridades rusas cambiaron de estrategia y lo presentaron de puertas afuera como un nacionalista ruso. A los rusos les dijeron que era un agente de Occidente. Navalny, siempre desafiante, fue encarcelado el año pasado nada más llegar al aeropuerto cuando regresó a Rusia después de recibir tratamiento médico en Alemania.

El Kremlin siempre ha defendido que no hay evidencias de que Navalny haya sido envenenado y niega haber tenido nada que ver en sus problemas de salud. Pero Vladimir Putin sigue sin pronunciar su nombre en público.

