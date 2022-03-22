Rusia usaría armas nucleares si su existencia se ve amenazada: Kremlin

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, respondió a las preocupaciones de Occidente que Rusia solo utilizaría armas nucleares si la existencia de su país se viera amenazada.

El comentario de Dmitri Peskov se produjo tras la preocupación de varios países de occidente que acusaron a Rusia de querer utilizar armas nucleares durante la operación militar en Ucrania que comenzó el pasado 24 de febrero.

De acuerdo con la agencia Reuters, el 28 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a su Ejército ponerse en alerta máxima, al mismo tiempo que sus misiles nucleares y las flotas del Norte y del Pacífico habían sido puestas en servicio de combate reforzado.

|Reuters

ONU teme un ataque nuclear por parte de Rusia

Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) externó su preocupación sobre un posible ataque nuclear por parte de Rusia en Ucrania e indicó que “está dentro del ámbito de los posible”.

"La perspectiva de un conflicto nuclear, antes impensable, ahora vuelve a estar dentro del ámbito de la posibilidad", dijo Guterres y repitió su llamado a un cese inmediato de las hostilidades entre Rusia y Ucrania.

"Es hora de detener el horror desatado sobre el pueblo de Ucrania y emprender el camino de la diplomacia y la paz", dijo Guterres.

Por su parte, funcionarios de Estados Unidos dijeron que hasta ahora no habían visto ninguna razón para cambiar los niveles de alerta nuclear de Washington.

También el embajador de Ucrania en Japón, Sergiy Korsunsky, dijo que era posible que el presidente de Vladimir Putin estuviera dispuesto a usar armas nucleares contra Ucrania, por lo que pidió apoyo a otros países para evitar un a

taque así.

"Tratamos de trabajar con nuestros socios, las principales potencias nucleares que saben cómo monitorear la situación de las armas nucleares , lo que puede ayudarnos a no permitir que esto suceda", dijo Korsunsky.