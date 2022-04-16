Rusia prohíbe la entrada de Boris Johnson tras apoyar a Ucrania

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dio a conocer que Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, tiene prohibida la entrada a dicho país, luego de su visita a Ucrania y por emprender “acciones hostiles sin precedentes” contra altos funcionarios rusos.

Boris Johnson visitó el pasado 9 de abril al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, para ofrecerle un nuevo paquete de ayuda financiera y militar con el que podría enfrentar a las tropas rusas.

“En las últimas semanas, el mundo ha encontrado nuevos héroes y esos héroes son el pueblo de Ucrania. Y creo que los ucranianos demostraron el coraje de un león, pero tú, Volodimir has dado el rugido de ese león”, declaró Boris Johnson en ese momento.

The Ukrainians have the courage of a lion.



President @ZelenskyyUa has given the roar of that lion.



The UK stands unwaveringly with the people of Ukraine.



Slava Ukraini 🇬🇧 🇺🇦 pic.twitter.com/u6vGYqmK4V — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022

Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció que se impusieron sanciones contra miembros clave del gobierno británico y varias figuras políticas, como respuesta a la campaña informativa y política que busca aislar al país internacionalmente.

“El liderazgo británico está agravando deliberadamente la situación en torno a Ucrania, inyectando armas letales al régimen de Kiev y coordinando esfuerzos similares por parte de la OTAN”, precisó en un comunicado.

Boris Johnson busca introducir sanciones antirrusas a gran escala

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, “es inaceptable la instigación de Londres”, ya que está presionando a sus aliados occidentales y a otros países para introducir sanciones antirrusas a gran escala.

La estrategia rusofóbica de Reino Unido, consiste en incitar una actitud negativa hacia Moscú, para restringir los vínculos bilaterales en casi todas las áreas, lo que es perjudicial para los intereses de los propios británicos, según el Ministerio.

Debido al “curso rusofóbico” de estas acciones, Boris Johnson ya no tiene permitido ingresar a Rusia, medida que aplica para varios miembros de su gobierno, entre ellos, Dominic Rennie, viceprimer ministro; Liz Truss, ministra de Relaciones Exteriores; Ben Wallace, secretario de Defensa, y Theresa May, ex primera ministra.

El ministro de Hacienda, Rishi Sunak; el de Emprendimiento, Energía y Estrategia Industrial, Kwasi Kwarteng; la ministra de Cultura, Medios y Deportes, Nadine Dorries; y el subsecretario de Defensa, James Heappey, tampoco podrán entrar a Rusia.

“En un futuro próximo, esta lista se ampliará para incluir a los políticos y parlamentarios británicos que contribuyen a azuzar la histeria antirrusa, empujando al ‘Occidente colectivo’ a utilizar el lenguaje de las amenazas en el diálogo con Moscú”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

