Zelensky pide nombrar a Rusia Estado patrocinador de terrorismo

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, pidió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, drante una llamada telefónica designar a Rusia como “Estado patrocinador del terrorismo”, de acuerdo con el Washington Post.

De acuerdo con el medio estadounidense, la llamada se produjo recientemente, donde los mandatarios hablaron sobre la respuesta multifacética de Occidente contra la operación militar rusa en Ucrania.

Sin embargo, Joe Biden no se comprometió con Zelensky a designar a Rusia Estado patrocinador de terrorismo, una de las sanciones más poderosas y dañinas dentro de Estados Unidos, pero sí aseguró que metería más presión contra Moscú.

Considerar a Rusia Estado patrocinador del terrorismo podría desencadenar una serie de impactos que afectarían directamente a otras naciones que aún hacen negocios con Moscú.

|Reuters

En caso de efectuarse, sería una nueva sanción por parte de Estados Unidos contra Rusia desde que comenzó la operación especial rusa en territorio Ucraniano el pasado 24 de febrero.

Las últimas medidas contra Rusia estuvieron dirigidas contra las personas cercanas al presidente ruso, entre las que se encuentran las hijas de Vladimir Putin, Mariya Putina y Katerina Tikhonova, pero se sabe poco sobre quiénes son.

Zelenseky también ha pedido en diversas ocasiones juzgar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, como criminal de guerra, especialmente después de los crímenes reportados en Bucha.

El mandatario ucraniano indicó que “la rendición de cuentas debe ser inevitable” para Rusia ya que cometió “los crímenes de guerra más terribles” desde la Segunda Guerra Mundial.

De igual forma solicitó que las fuerzas rusas sean llevadas ante un tribunal similar al que existió después de la Segunda Guerra Mundial y donde se juzgó a los nazis por crímenes de guerra.

¿Qué es un Estado patrocinador de terrorismo?

La etiqueta de Estado patrocinador de terrorismo puede aplicarse a cualquier país que haya "proporcionado apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional", dijo el periódico, que basa su información en una hoja informativa del Departamento de Estado.

La lista incluye actualmente cuatro países: Corea del Norte, Cuba, Irán y Siria.

