Rusia busca “partículas fantasma” en aguas de lago Baikal

Científicos en el lago Baikal de Rusia, trabajan en formas para detectar neutrinos, "partículas fantasma" subatómicas que no tienen carga eléctrica y que casi no tienen masa, lo que las hace prácticamente imposibles de detectar cuando atraviesan la materia.

Sin ser afectados por los campos magnéticos y moviéndose a la velocidad de la luz, los neutrinos se han ganado el sobrenombre de "partículas fantasma".

En muy extraños casos, los neutrinos producen una radiación detectable cuando golpean un núcleo atómico en el agua.

Neutrinos

Los neutrinos forman parte de la familia de partículas fundamentales que componen toda la materia conocida. Pero los neutrinos circulan sin obstáculos a través del Universo, prácticamente no interactúan con nada.

¿Qué lugar es más apropiado para detectar las partículas cósmicas llamadas neutrinos?

Con una superficie que permanece helada durante algunos meses, en el lago Baikal solo basta con hacer un agujero en alguna capa de hielo para llegar al agua, además de que se pueden desplegar los detectores. Razones por la cual es el lugar más apropiado para detectar neutrinos.

Es precisamente por ello que científicos eligieron al lago Baikal, el lago más profundo del mundo y que les ofrece un sitio perfecto para la observación, debido a que la profundidad es de 1,366 metros (4482 pies), según reportó el astrofísico Nikolai Budnev.

Hasta ahora, en el sitio ha registrado evidencia de neutrinos en 12 ocasiones

Durante el mes de abril, cuando el hielo se vuelve más delgado, los investigadores eliminan las antiguas balizas hidroacústicas utilizadas para detectar los neutrinos y las reemplazan con versiones actualizadas y nuevas para expandir su red.

Rusia busca partículas fantasma|“CURRENT TIME/RFE/RL”

Por razones obvias, mientras más balizas haya, mayores serán las posibilidades de captar la señal de neutrino. Estos dispositivos están hechos a medida para soportar las condiciones únicas registradas en el lago Baikal.

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De hecho en el pequeño pueblo del valle de Tunka, cerca del lago Baikal, los científicos están analizando otro fenómeno: los rayos gamma de alta energía.

¿Dónde se encuentran los neutrinos?

Se sabe que los neutrinos son compañeros "leptónicos" de los electrones y estos están en constante "órbita" alrededor del núcleo atómico, por lo que se puede asegurar que los neutrinos se encuentran en la nube eléctrica de los átomos.

De vez en cuando se escapan a velocidades muy cercanas a la de la luz, luego de reacciones nucleares en el interior de estrellas y explociones en supernovas de estrellas supermasivas.