Rusia y China inauguran puente que conecta a ambos países

Rusia y China inauguraron este viernes un puente fronterizo que une a las dos naciones con el objetivo de impulsar el comercio, un beneficio para Moscú que intenta recuperarse de sanciones impuestas por occidente.

El nuevo puente, que costó 19 mil millones de rublos (343 millones de dólares), tiene poco más de un kilómetro de largo, cruza el río Amur y une a la ciudad de Blagoveshchensk, en Rusia, con la ciudad china de Heihe.

Las autoridades de Rusia, dijeron que el puente acercará a Moscú con Pekín para impulsar el comercio en una asociación “sin límites” que anunciaron en febrero, antes de que las fuerzas rusas llegaran a Ucrania.

El puente fue inaugurado este viernes en medio de un espectáculo de fuegos artificiales, mientras camiones de carga, decorados con banderas de ambos países, cruzaron el puente de extremo a extremo para ocupar los dos carriles.

|Reuters

"En el mundo dividido de hoy, el puente Blagoveshchensk-Heihe entre Rusia y China tiene un significado simbólico especial", dijo Yuri Trutnev, representante del Kremlin en el Lejano Oriente de Rusia.

Puente en Rusia y China reducirá tiempos de viaje

El puente había estado en construcción desde 2016 y se completó en mayo de 2020, pero su apertura se retrasó debido a las restricciones transfronterizas de Covid-19, dijo BTS-MOST, la firma que lo construyó.

BTS-MOST dijo que el tráfico de carga en el puente acortaría la distancia de viaje de los productos chinos al oeste de Rusia en mil 500 kilómetros. Los vehículos que crucen el puente deben pagar un peaje de 8.700 rublos (150 dólares), un precio que se espera que baje a medida que las tarifas de los peajes comiencen a compensar el costo de la construcción.

Rusia dijo en abril que esperaba que los flujos de productos básicos con China crecieran y que el comercio con Beijing alcanzara los 200 mil millones de dólares para 2024. China es un importante comprador de Rusia en recursos naturales y productos agrícolas.

