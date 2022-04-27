Rusia corta suministro de gas a Bulgaria y Polonia

Rusia ha reanudado ataques contra la acería de Azovstal, en Mariupol, último bastión de la resistencia ucrania en la ciudad, donde se refugian también unos mil civiles.

Las autoridades ucranias y rusas tampoco han acordado el establecimiento este miércoles de un corredor humanitario para que civiles atrapados en la acería puedan salir de forma segura.

Ucrania mantiene control de la mayoría de su espacio aéreo

Las fuerzas ucranias mantienen el control de la mayoría de su espacio aéreo, según el último informe del Ministerio de Defensa del Reino Unido.

La ofensiva rusa sigue centrada en el sur y en el este de Ucrania, recalca la inteligencia británica.

Continúan bombardeos de Rusia a Ucrania

Moscú se ha hecho con el control de varias localidades en regiones de Járkov y Donetsk, mientras siguen los bombardeos en la región de Jersón y la zona cercana de Izium, según autoridades ucranias.

Rusia asegura haber destruido con misiles de largo alcance un depósito de armas, suministradas por Estados Unidos y países europeos a Ucrania, en una planta de aluminio de Zaporiyia.

El portavoz castrense, Igor Konashénkov, ha afirmado además que la aviación operacional-táctica y militar de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia ha golpeado 59 instalaciones militares de Ucrania, entre ellas 50 áreas de concentración de soldados y equipo militar ucranio, y cuatro almacenes con armas y municiones. Asimismo, han derribado un sistema de misiles antiaéreos Buk-M1 en la zona de Sloviansk.

La ciudad portuaria de Mariupol ha sido una de las localidades ucranias más castigadas por los ataques del Kremlin desde que comenzó el intento de invasión ruso de Ucrania, el pasado 24 de febrero.

La conquista de esta ciudad es clave para Rusia, pues le permitiría crear un corredor desde la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014 de forma ilegal tras un referéndum que la comunidad internacional no reconoce, hasta Donbás, donde están las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Rusia el pasado mes de febrero.

Rusia permitirá evacuación de civiles

Este miércoles, el presidente de Rusia Vladímir Putin, ha afirmado que permitirá "en principio" la participación de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja en la evacuación de civiles de la planta siderúrgica Azovstal. Es lo que afirma la propia ONU en una declaración institucional tras la entrevista ayer entre Putin y el secretario general de la organización, António Guterres.

Russia has brought barbarity and devastation to Ukraine. I told @HouseofCommons that the UK must do everything we can to ensure Putin loses. pic.twitter.com/OhyJBlK5AK — Liz Truss (@trussliz) April 26, 2022

El Reino Unido y otros países occidentales anunciarán este miércoles un nuevo envío de aviones de combate a Ucrania, según ha adelantado la ministra británica de Exteriores, Liz Truss.

La titular de Exteriores ha dicho ante la Cámara británica que hay que doblar la ayuda a Kiev, incluso con el envío de armas, tanques y aviones. "Rusia ha llevado barbarie y devastación a Ucrania. El Reino Unido tiene que hacer todo lo posible para asegurarnos de que Putin pierda", ha expresado.

Rusia corta suministro de gas a Bulgaria y Polonia

Rusia suspendió totalmente los suministros de gas a Bulgaria y Polonia por negarse a pagar en rublos el suministro.

La gasista estatal polaca PGNiG confirmó el corte de suministro de gas al país como anunció Moscú. "La situación no afecta los suministros de los clientes que seguirán recibiendo combustible", ha señalado la compañía en un comunicado.

El ministro de Energía de Bulgaria, Alexander Nikolov, ha afirmado que la detención del servicio supondría un incumplimiento del contrato con el monopolio ruso.

El presidente del Parlamento de Rusia, Viacheslav Volodin, se ha congratulado por el corte y dijo que "es necesario actuar de la misma manera en relación con otros países hostiles" con Rusia.

Gazprom's announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.



We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.



Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la Unión Europea dispone de planes de contingencia contra eventuales cortes de gas de Rusia, tras la suspensión del suministro a Bulgaria y Polonia por no pagar en rublos.

