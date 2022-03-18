Rusia exige a Google no difundir amenazas contra rusos en YouTube

Rusia exigió a Google de la compañía Alphabet Inc., que deje de difundir lo que calificó como amenazas contra ciudadanos rusos en su plataforma de videos YouTube, una medida que podría ser el presagio de un bloqueo total del servicio en territorio ruso.

El regulador ruso, Roskomnadzor, ha señalado que los anuncios de la plataforma (YouTube) pedían la suspensión de los sistemas de comunicación de las redes ferroviarias de Rusia y de Bielorrusia, y que su difusión era una prueba de la posición antirrusa del gigante tecnológico estadunidense.

A través de un comunicado, Roskomnadzor dijo que "las acciones de la administración de YouTube son de naturaleza terrorista y amenazan la vida y la salud de los ciudadanos rusos".

AHORA 🇷🇺 | YouTube podría ser bloqueado en Rusia a finales de la próxima semana, posiblemente hoy mismo - una fuente cercana a Roskomnadzor, RIA Novosti. — Daily News 24 (@DailyNews240) March 18, 2022

Ya agregó que "Roskomnadzor se opone categóricamente a este tipo de campañas publicitarias y exige que Google deje de emitir vídeos antirrusos lo antes posible".

Cabe señalar que esta advertencia, es el más reciente roce entre Moscú y las empresas tecnológicas extranjeras a causa de la operación especial militar de Rusia en Ucrania.

YouTube, que ha bloqueado en todo el mundo a los medios de comunicación rusos financiados por el Estado, está sometido a una fuerte presión de parte del regulador de comunicaciones ruso y de sus políticos.

📺 YouTube podría ser anulado en Rusia.

🇷🇺 Roskomnadzor exigió que YouTube que usuarios dejen de difundir amenazas contra los rusos. pic.twitter.com/7byZTELMyg — 🅿🆁🅾🅳🆄🅲🆃🅾🆁🅴🆂🆄🆈 (@productoresUY) March 18, 2022

Rusia bloquéa Instagram por permitir mensajes contra ciudadanos rusos

Esta semana, Moscú bloqueó Instagram, indignado por el hecho de que Meta Platforms, matriz de Facebook y de Instagram, permitiera a los usuarios de redes sociales en Ucrania, publicar mensajes como "Muerte a los invasores rusos".

Antes, Rusia impidió el acceso a Facebook por lo que consideró restricciones a los medios de comunicación rusos.

A principios de marzo, el "ejército informático" de hackers voluntarios de Ucrania anunció una nueva serie de objetivos, entre los que se encontraba la red ferroviaria de Bielorrusia, un estrecho aliado de Moscú.

Rossgram lanzaré Rossgram, su propia versión de Instagram

Rusia lanzará "Rossgram", su propia versión y plataforma de Instagram que recién fuera prohibida en Rusia.

Rusia lanzará su propia plataforma "Rossgram" después de que la empresa estadounidense Instagram fuera prohibida en Rusia.



Esta app tendra algunas características adicionales como crowdfunding, acceso de pago y más.



El lanzamiento será el 28 de marzo#instagram #rossgram pic.twitter.com/YidPpG6ciS — Charlie García (@CAGARL) March 18, 2022

Hasta el momento, ningún representante de Google en Rusia y fuera de ella, no ha respondido a una solicitud de comentarios acerca de los supuestos videos de amenazas contra rusos.